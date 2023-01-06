Şartları taşıyan herkesin hesabına her ay 4 bin 336 TL yatacak! Başvurular dilekçeyle yapılıyor!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere sağlanan evde bakım maaşı ücreti için yeni tutar belli oldu. Memur ve emekli maaşlarına gelen yüzde 30'luk zam artışının ardından evde bakım ödeneklerinde de değişiklik yaşanacak.

Asgari ücret yüzde 54,66'lık zam oranıyla net 8 bin 506 liraya yükseldi. Memur ve emekli zammı ise bu sene yüzde 30 olarak açıklandı. Yapılan bu zamların neticesinde evde bakım maaşı alan vatandaşlar artık zamlı yardım alacaklar.