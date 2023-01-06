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Şartları taşıyan herkesin hesabına her ay 4 bin 336 TL yatacak! Başvurular dilekçeyle yapılıyor!

Devlet tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara sağlanan yardım ödemeleri devam ediyor. Bakıma muhtaç olan engelli vatandaş ve ailelerine, ekonomik destek sağlamak amacıyla 'Evde Bakım Yardımı' ödemesi yapılıyor. Evde bakım parası her ay belirli tarihlerde hesaplara yatıyor. Memur, emekli zammı, asgari ücrete yapılan zammın ardından yardım ödeneklerinde de artış yaşandı. Geçtiğimiz ay 3 bin 336 TL olarak ödenen yardım parasının güncel tutarı 4 bin 336 TL'ye yükseltildi. Başvurular dilekçeyle yapılırken sonuçlar e-Devlet uygulaması üzerinden kontrol edilebiliyor. İşte detaylar...

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  • Şartları taşıyan herkesin hesabına her ay 4 bin 336 TL yatacak! Başvurular dilekçeyle yapılıyor!

    İhtiyaç sahibi ve engelli vatandaşların ailelerine destek olmak amacıyla devlet tarafından her ay düzenli olarak ödeme yapılıyor. 'Evde Bakım Yardımı' kapsamında yapılan bu ödemelerden yararlanmak için belli şartları taşımak gerekiyor. Her ay düzenli olarak verilen evde bakım maaşında yeni tutar, 2023 memur ve emekli maaşı zammı sonrasında güncellendi. İhtiyaç sahipleri aileler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen evde bakım maaşı ücretini artık zamlı tutarla alacak. 
  • Şartları taşıyan herkesin hesabına her ay 4 bin 336 TL yatacak! Başvurular dilekçeyle yapılıyor!

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere sağlanan evde bakım maaşı ücreti için yeni tutar belli oldu. Memur ve emekli maaşlarına gelen yüzde 30'luk zam artışının ardından evde bakım ödeneklerinde de değişiklik yaşanacak.

    Asgari ücret yüzde 54,66'lık zam oranıyla net 8 bin 506 liraya yükseldi. Memur ve emekli zammı ise bu sene yüzde 30 olarak açıklandı. Yapılan bu zamların neticesinde evde bakım maaşı alan vatandaşlar artık zamlı yardım alacaklar.
  • Şartları taşıyan herkesin hesabına her ay 4 bin 336 TL yatacak! Başvurular dilekçeyle yapılıyor!

    Bununla birlikte evde bakım maaşı da 4 bin 336 TL'ye yükseltildi. Evde bakıma muhtaç, hasta, engelli veya yaşlı kişilere her ay ödenen evde bakım maaşı başvuruları Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ya da ilçe müdürlüklerine giderek yapılır.
  • Şartları taşıyan herkesin hesabına her ay 4 bin 336 TL yatacak! Başvurular dilekçeyle yapılıyor!

    2023 ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

    2022 yılında 3 bin 336 TL olarak ödenen evde bakım aylığı zam oranı belli oldu. 2022 yılında 3.336 TL olarak ödenen evde bakım desteği (maaşı) 2023 yılındaki yeni tutarı 4.337 TL oldu.
  • Şartları taşıyan herkesin hesabına her ay 4 bin 336 TL yatacak! Başvurular dilekçeyle yapılıyor!

    EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?

    Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere devlet tarafından verilen hasta bakım parasıdır. Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilir.

    Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.
  • Şartları taşıyan herkesin hesabına her ay 4 bin 336 TL yatacak! Başvurular dilekçeyle yapılıyor!

    EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

    EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (E-DEVLET)
  • Şartları taşıyan herkesin hesabına her ay 4 bin 336 TL yatacak! Başvurular dilekçeyle yapılıyor!

    EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Evde bakım yardımı almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

     
  • Şartları taşıyan herkesin hesabına her ay 4 bin 336 TL yatacak! Başvurular dilekçeyle yapılıyor!

    ENDE BAKIM MAAŞI İÇİN SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak sorgulayabiliyor. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.
  • Şartları taşıyan herkesin hesabına her ay 4 bin 336 TL yatacak! Başvurular dilekçeyle yapılıyor!

    EVDE BAKIM MAAŞINI KİMLER ALABİLİR?

    Evde bakım maaşını ağır engelli raporu olan, hastalığı nedeniyle tuvalet, beslenme, giyinme, temizlik, merdiven inip çıkma gibi ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan kişiler alır.

    Evde bakım maaşı her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatar. Maaş başvuru sonuçları genellikle 3 ila 6 ay içerisinde sonuçlanır.

    Evde bakım maaşı sorgulamak için e-Devlet uygulamasına giriş yapın. Ardından arama kısmına "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri" yazın. Gerekli bilgiler, açılan sayfada yer alacaktır.
  • Şartları taşıyan herkesin hesabına her ay 4 bin 336 TL yatacak! Başvurular dilekçeyle yapılıyor!

    Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

    - Gelir kriterlerinin uygun olması,

    - Bakıma muhtaçlık kriteri,

    - Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.
  • Şartları taşıyan herkesin hesabına her ay 4 bin 336 TL yatacak! Başvurular dilekçeyle yapılıyor!

    EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSUNDA GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

    Evde bakıma muhtaç kişi ve bakıcının kimlik fotokopileri

    Devlet Hastanesi tarafından verilen ağır engelli raporu

    Evde bakıma muhtaç kişinin iki adet vesikalık resmi

    Evde bakıma muhtaç kişinin varsa vasi atanması için mahkeme raporu

 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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