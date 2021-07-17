İki ailenin film gibi hikayesi! 0:00 / 0:00

2018 yılında çocuk sahibi olmak isteyen 2 aile, İstanbul’da özel bir tüp bebek merkezine başvurdu. Her iki aile için de embriyo transferi uygulaması yapılması kararlaştırıldı. Çiftlerden örnekler alındı. Buraya kadar her şey normaldi; ancak tam da bu aşamada çok büyük bir hata yapıldı. Babalardan alınan örnekler karıştı. Görevli etiketleri hatalı bir şekilde örnek tüplerinin üzerine yapıştırdı…

ÇOCUKLARDAN BİRİ DOĞDU…

Daha sonra embriyolar annelere transfer edildi. Annelerden biri çocuğunu sağlıklı bir şekilde dünyaya getirdi. Ancak diğer anne ve bebeği o kadar şanslı değildi. Bebek anne karnında öldü. Annenin hamilelik süreci sonlandırıldı.

ŞOK HABERİ HASTANEDE ALDILAR…

Tüm bunlar yaşanırken hayata sağlıklı bir şekilde gelen bebek rahatsızlandı. Aile, bebeği sağlık merkezine götürdü ve hatayla birlikte gelen gerçeği burada öğrendi. Bebek onların değildi.

ANNELERİN ÇOCUK UZLAŞISI…

Aile embriyo transferi yapılan tıp merkezinin yolunu tuttu. Embriyo sahibi aile ile irtibata geçildi. Doğum yapan anne çocuğu vermeyi diğer anne ise çocuğunu sahiplenmeyi kabul etti.

BAKANLIK RUHSATI İPTAL ETTİ

Ailelerin şikayeti üzerine olaya dair adli ve idari süreç başlatıldı. Sağlık bakanlığı yapılan incelemelerin ardından söz konusu sağlık kuruluşunun üremeye yardımcı tedavi merkezi ruhsatını iptal etti.

KARAR YARGIDAN DÖNDÜ…

Sağlık merkezi bu kararı yargıya taşıdı. Ankara 7. İdare mahkemesi, sağlık merkezinin itirazını yerinde görmeyerek, davanın reddine karar verdi. Şirketin istinaf başvurusu Ankara Bölge İdare Mahkemesince kabul edildi. Ve Sağlık Bakanlığı’nın kararı iptal edildi.

MERKEZ FAALİYETİNE DEVAM EDECEK

İhmalin gerçekleşme şekline dikkat çekilen kararda, “buna karşın en ağır yaptırımın uygulanması hakkaniyete uygun değil” denildi. Bu karar da bakanlık tarafından Danıştay’a taşındı. Danıştay 10. Dairesi, bakanlığın itirazını yerinde görmedi. Bölge idare mahkemesinin iptal kararı onandı. Bu karar sonrası sağlık merkezi faaliyetlerine devam edecek.