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Hakan Bulut'un haberine göre, Mersin'in Tarsus ilçesindeki Ulu Cami önünde meydana gelen olayda, N.H. ile M.V., birlikte alkol aldıktan sonra henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda, M.V. cebindeki bıçakla N.H.'yi göğsünden bıçakladı.

İki arkadaş arasındaki kavgayı ayırmaya çalışmak isteyen diğer arkadaşları O.K. ise, bıçağı almak istedi. Bu sırada M.V.'da elinden yaralandı. Yaralı arkadaşlar, hastanede tedavi altına alındı. N.H.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu ifade edildi.