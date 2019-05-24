Sarıyer'de 2 belediye otobüsü ile bir minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında, 2 kişi hafif şekilde yaralandı.
Hacı Osman Yokuşu, Sarıyer istikametinde sabah saat 06.00 sıralarında 2 belediye otobüsü ile bir minibüs zincirleme trafik kazasına karıştı. İddiaya göre, İETT otobüsü şoförü Sarıyer istikametine doğru yokuş aşağı inerken yağışlı havanın etkisiyle direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Aniden yavaşlayan otobüse arkasından gelen belediye otobüsü çarptı. Ticari minibüs ise otobüslere çarpmamak ani fren yapınca bariyerlere çarparak durabildi. Kazada 2 otobüs şoförünün yaralandığı öğrenildi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
OTOBÜS ŞOFÖRLERİ YARALANDI
Kazada otobüslerin ikisinin de boş olması büyük bir faciayı engelledi. Kaza nedeniyle araçlarda hasar meydana gelirken, kazada yaralanan 2 kişinin otobüs şoförleri olduğu ve olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldıkları öğrenildi. Kazanın ardından Maslak-Sarıyer istikametinde yol yaklaşık bir saat trafiğe kapandı. Olay yerine gelen çekici ile ticari minibüsün çekilmesinin ardından trafik tek şeritten sağlanırken, otobüslerin çekilmesi için başlayan çalışmalar ise sürüyor.
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