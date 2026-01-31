İki çocuk, aynı acı! Minguzzi'nin ailesine Çağlayan ailesinden destek

Kadıköy'de, 24 Ocak 2025 tarihinde Mattia Ahmet Minguzzi'nin kaykay malzemesi almak için gittiği pazarda bıçaklanarak öldürülmesinin üzerinden 1 yılı geçti. Matia Ahmet Minguzzi, bugün mezarı başında anıldı. Anma törenine Minguzzi'nin ailesi, yakınları, arkadaşları ve sevenleri katıldı. Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi, lokma dağıtıldı. Törende, Güngören'de bıçaklanarak öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesi de yer aldı. Dua sonrası Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, açıklama yaptı.

'HEM ACIM BÜYÜYOR HEM ÖFKEM DE BÜYÜYOR'

Yasemin Minguzzi, "Neredeyse bir yıl olmak üzere. Ama bu bir yıl sanki dünkü gibi, hiçbir değişiklik yok. Zaten 30 yıl geçse de acı dinmeyecek diyorlar. Dünkü gibi acı. O kadar mücadele, bir yıldır da verdiğimiz mücadele. Henüz bir yasa değişikliği yok, bundan dolayı da çok öfkeliyim. Ama her zaman her yerde söylediğim gibi hiçbir zaman da durmayı düşünmüyorum. Eğer Allah bize bu görevi verdiyse, biz bir misyon edindiysek, bunun sonu mutlak selamettir diye düşünüyorum. Er ya da geç bu yasa çıkacak. Hiç durmayacağız. Bugün Atlas'ın annesi de buradaydı. Başka diğer Ayşe abla oğlunu kaybeden, başka mağdur aileler de vardı. Işıl'ın ailesi de burada. Yani her hafta, her gün bu tatsız olayları duyuyoruz, yaşıyoruz. Bunlara bir dur demenin artık, dur demenin vakti geldi zaten, çoktan geldi geçti de. Ahmet kırmızı düğmeye basmıştı. Yani keşke Atlas'ı kaybetmeseydik. Yani ben sadece Ahmet'e yanmıyorum. Öyle diğer çocukların da başına böyle şeyler gelince benim acım daha da büyüyor. Hem acım büyüyor hem öfkem de büyüyor. Çok şey söylemek istiyorum ama inanılmaz derecede öfkeli ve acılı bir kadınım. Kimse benim üzerime gelmesin. Asla hiçbir zaman durmayacağım." dedi.

'AHMET'İN YÜZÜ NUR, ATLAS'IN YÜZÜ NUR, MELEK GİBİ İNSANLAR' Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "Ahmet'i biz, rahmetli olduktan sonra tanıdık. Tesadüf, Bahçelievler'de oturuyormuş. Annesiyle tanıştık, anneannesiyle, teyzesiyle, babasıyla tanıştık. Onun acısı biraz hafifler derken bir de Atlas rahmetli oldu. O da yakın, Güngören'de; babası, amcası Bahçelievler'de. Gerçekten biz üzülüyoruz. Ben tüm arkadaşlara, genç arkadaşlarımla konuştuğumda şunu söylüyorum: Lütfen evinize vaktinde gelin, etrafınızdaki arkadaşlar doğru dürüst arkadaşlar olsun. Bunun çaresi eğitim. Lütfen okulunuzla, eğitiminizle ilgilenin. Özellikle buradan genç arkadaşlarıma; okulla ilgilenmelerini, sporla, sanatla ilgilenmelerini, vakitlerini sokaklarda, köşe başlarında geçirmemelerini özellikle rica ediyorum genç arkadaşlarımdan. Gerçekten bizim yüreğimiz kan ağlıyor. Burada komşumuz olduğu için; bir can bu, insan, pırlanta gibi. Ahmet'in yüzü nur, Atlas'ın yüzü nur, melek gibi insanlar. Allah gani gani rahmet eylesin diyorum. Ama bu sorunu da çözeceğiz tabii ki. Hedefimiz böyle olayların bir daha olmaması. Bakın bir sene oldu hemen hemen, Atlas gitti. Başka arkadaşlar, çocuklarımız, gençlerimiz rahmetli oluyorlar. İstemiyoruz, bizim bakış açımızda öyle bir şey yok. Yani çocuklar tabii ki sokakta eğlenecek, kafede eğlenecek, oturacak. Böyle bir şey olmasını kabul edilemez. Tabii ki devletimiz, başta Cumhurbaşkanımız özellikle bu konuyla çok ilgilendi biliyorsunuz. Hatta Yasemin Hanım'la, Ahmet'in annesiyle görüştü, konuştu, gerekli ilgiyi desteği gösteriyor. Bu da çözülecek diye düşünüyorum." diye konuştu.