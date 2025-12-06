İki hastanın bacaklarından alınan kemik ve deri içeren dokular el ve ayağa nakledildi

Elinde 6 yıldır iyileşmeyen yarası bulunan Mustafa Ordu ile yaşadığı iş kazası sonrası ayağında kırıklar oluşan Kemal Türkkan, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Servisi'ne başvurdu.

Doktor Öğretim Üyesi Arif Yılmaz ve ekibi tarafından yapılan başarılı ameliyatlarla iki hastanın bacaklarından kemik ile deri içeren dokuları alınarak birinin eline, diğerinin de ayağına nakledildi.

Sağlıklarına kavuşan Ordu ve Türkkan, taburcu edildi.

"KEMİK VE DERİ EKSİKLİĞİNE UYGUN MİKROCERRAHİ AMELİYATLAR GERÇEKLEŞTİRDİK"

Yılmaz, hastaların vücutlarında hasar ve eksiklik bulunan dokularına uygun nakiller planladıklarını söyledi.

İki hastaya da özel kemik ve deri eksikliğine uygun ameliyatlar gerçekleştirdiklerini anlatan Yılmaz, şunları kaydetti: "Hastaların bacaklarından kemik ve deri içeren dokuları aldık. Aldığımız kemikli kısmı hastaların eksikliklerine göre şekillendirdik. Alınan damarlı dokular mikrocerrahiye uygun şekilde nakledilerek fonksiyonel iyileşme sağlandı. Nakli yapılan kemik ve deri dokularının, mikrocerrahi sonrasında nakledildikleri yerlerde canlılıklarını sürdürdüğü görüldü. Hastaların el ve ayağındaki doku eksiklerini tamamladık."