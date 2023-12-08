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        Haberler Gündem İki ilde firari hükümlü operasyonu: 151 firari hükümlü yakalandı!

        İki ilde firari hükümlü operasyonu: Biri mavi bültenli 151 firari yakalandı!

        İstanbul ve Eskişehir'de düzenlenen operasyonlarda hakkında hapis kararı bulunan 151 firari hükümlü yakalandı. İstanbul'daki operasyonda Interpol tarafından mavi bültenle aranan Nurbek Y. isimli firari de yakalandı.

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 08.12.2023 - 13:02 Güncelleme: 08.12.2023 - 13:03
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        Firari operasyonu: 151 hükümlü yakalandı
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        İstanbul'da Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve Eskişehir'de Jandarma İl Komutanlığı tarafından yapılan asayiş operasyonlarında toplamda 151 firari hükümlü yakalandı.

        MAVİ BÜLTENLİ FİRARİ HÜKÜMLÜ DE YAKALANDI

        İstanbul'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüleri yakalamak için operasyon yapıldı. Operasyonda 1997 yılında hakkında birden fazla kişiyi öldürmek suçundan 62 yıl 10 ay hapis cezası bulunan Bülent T. ile dolandırıcılık suçundan İnterpol tarafından mavi bültenle aranan Nurbek Y.'nin de aralarında bulunduğu 110 firari hükümlü yakalandı.

        EMNİYET'TEN 39 İLÇEDE OPERASYON

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde İstanbul´un 39 ilçesinde operasyon düzenlendi. 256 ekip, 458 personelin katılımıyla 5-7 Aralık tarihleri arasında, polis ekipleri daha önceden belirledikleri 245 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Yapılan operasyonda firari olarak aranan toplam 110 hükümlü yakalandı. Polis ekiplerinin gözaltına aldığı kişiler arasında hakkında bir çok kişiyi öldürmek suçundan 62 yıl 10 ay hapis cezası alan Bülent Taş, ile Dolandırıcılık suçundan İnterpol tarafından mavi bültenle aranan Nurbek Y.´de bulunuyor. Hükümlüler polis merkezlerindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezalarını çekmek üzere cezaevlerine teslim edildiler.

        ESKİŞEHİR'DE 41 FİRARİ YAKALANDI

        Eskişehir'de, jandarma timlerince gerçekleştirilen çalışmalarda 41 firari hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı timleri, kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla çalışmalar gerçekleştirdi.

        Bu kapsamda, çeşitli suçlardan 10 yıla kadar hapis cezası bulunan 41 firari hükümlü yakalanarak haklarında işlem başlatıldı.

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