İki inatçı keçi

İKİ İNATÇI KEÇİ

Bir köylünün iki inatçı keçisi varmış. O kadar inatçılarmış ki biri diğerinin yaptığı şeylerin her zaman tam tersini yaparmış. Öyleki birisi otlamak için derenin bu tarafındaysa öteki mutlaka diğer tarafı tercih edermiş.

Yine birgün kırlara otlamaya gitmişler. Her taraf yemyeşil taptaze çimenlerle doluymuş. Keçiler otlaya otlaya ırmağın kenarına kadar gelmişler. Keçilerden birisi ırmağın bir yakasında, diğeri öbür yakasında otluyormuş. İkisi de derenin karşı tarafından otlamak istemişler ve ikisi de ırmağın üzerindeki köprünün tam ortasına rastlaşmışlar. İki keçi, köprüde burun buruna gelmişler. Keçilerden birisi yol istemiş:

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– Çabuk yol ver karşıya geçeceğim.

Diğer keçi yol vermeye yanaşmamış:

– Önce ben geldim, sen bana yol ver.

Keçilerin ikisi de inatçı mı inatçı. Köprüde kafa kafaya toslaşmışlar. İkisi de kavga etmekten yorgun düşmüşler. Bir tos, bir tos daha derken, keçilerin ikisi birden dengesini kaybedip, ırmağa düşmüşler. İki keçi, ırmakta bata çıka sürüklenmeye başlamışlar ve neredeyse boğulacakken yaptıkları hatayı anlamışlar.

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Kurtulduktan sonra neden bu kadar inatçı olduklarını hatırlamayıp yaptıklarına anlam verememişler. O günden sonra iyi arkadaş olmaya karar vermişler ve mutlu bir şekilde yaşayıp gitmişler.

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