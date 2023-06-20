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Haberler Gündem Kadıköy'de iki kadın, üst üste bindikleri iki taksiden de sürücülerin güzergahı beğenmemesi üzerine araçtan indirildi.
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İki kadın üst üste taksiden indirildi!

Kadıköy'de iki kadın, üst üste bindikleri iki taksiden de sürücülerin güzergahı beğenmemesi üzerine araçtan indirildi.

Kadıköy'de iki kadın, üst üste bindikleri iki taksiden de sürücülerin güzergahı beğenmemesi üzerine araçtan indirildi.
DHA

Kadıköy'de bindiği iki taksiden de kısa mesafe nedeniyle indirilen yolcular, cep telefonuyla çektiği videoları sosyal medya hesabından paylaşarak yetkililerin gereğini yapmasını istedi. Görüntülerde taksicilerden birinin "Ben karşıya geçmem kardeşim" diyerek kadınları indirdiği görülüyor. İkinci taksici ise, "Ben aracı vereceğim diyorum sen karşıya geç diyorsun" şeklinde bağırarak araca aldığı kadınları indiriyor.

Sosyal medyada yayılan görüntüleri değerlendiren İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, Bazen bize de şikâyetler geliyor, özellikle turizm bölgelerinden. Bu yanlış, haksız, adaletsiz yolcu seçmeyi yapıyorlar. Özellikle Sultanahmet, Eminönü Taksim Meydanı gibi turizmin fazla olduğu yerlerde, bunu bazı sayısı 300-500'ü geçmeyecek şekilde mesleğini yanlış yapan arkadaşlar var. Bu konuda da biz 444 15 23 nolu esnaf odamızın şikâyet hattına bildirdikleri zaman, Büyükşehir belediyemizin 153 hattına bildirdikleri zaman, Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği disiplin kuruluna ilettikleri zaman, gerekli işlemler zaten yapılıyor. Biz de trafik denetleme şube müdürlüğümüzle sık sık bu konuda çalışıyoruz, denetimlerin yapılmasını ve sıklaştırılmasını istiyoruz. Müşteri bizim velinimetimizdir. Kesinlikle taksimetresiz, bir pazarlık usulüyle, bir taksici bir yolcuyu götüremez, kanuna aykırıdır. Bu konuyla alakalı durumu hassasiyetle takip ediyoruz. Yolcu istediği yere, yasal çerçevede, uygun bir şekilde gitmek zorundadır, biz de götürmek zorundayız dedi

"GEREKİRSE ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLİYOR"

Eyüp Aksu, Konuyla alakalı şikayetler Büyükşehir belediyesine iletilirse, yargısız infaz olmamak şartıyla hem yolcunun hem de sürücünün ifadesi alınıyor. Gerekirse araç trafikten men ediliyor, gerekirse idari para cezası kesiliyor. Toplu ulaşım denetim sisteminde yaptırım cetveli var, orada yaklaşık 160 maddeye yakın yaptırım-denetim cetvelinde hangi suç işlenilmiş ise ona göre yaptırım uygulanıyor. İstanbul genelinde yaklaşık 20 binin üzerinde taksi var, günde 1 buçuk milyon yolcu taşıyoruz. Mesleğini yanlış yapan 300-500 tane şoför arkadaşımız var. Onların turizm bölgelerinde yaptığı yanlışlarla genel anlamda kötü bir algıya yakalanmış oluyoruz dedi.

"ŞİKAYET MEKANİZMASININ HEPSİNİ BİLİYORUM AMA SONUÇ ALINABİLİYOR MU?"

Zincirlikuyu'da uzun süre taksiye binmek için bekleyen Tahsin Sayar, "Hiç durmuyorlar, kısa mesafe adliyeye kadar geçeceğim buradan, böyle bir sorun yaşıyoruz. Bir de tercih edilmiyoruz, Arap turistler var diye, herhalde sıkıntı bu yüzden. Yaklaşık yarım saattir bekliyorum. Şikâyet mekanizmasının hepsini biliyorum ama sonuç alınabiliyor mu?" şeklinde konuştu.

"DAHA FAZLA KAZANMAK İÇİN, TÜRK VATANDAŞINI ALMIYORLAR"

Taksim'de taksi bekleyen Cem Deniz ise, "Türk vatandaşını almıyorlar, tabi ki döviz bakımından daha fazla para almak için. Kısa mesafeyi hiç almıyorlar. Mağdur kalıyoruz, bunlar olmaması gereken şeyler. Resmi mercilerin bunu göz önüne alması lazım, demek ki resmi mercilerde de bu konu fazla göz önüne alınmıyor. Belediye'nin bunu göz önüne alması lazım, demek ki bu yeterli olmuyor" diye konuştu.

Taksim'de taksi şoförlüğü yapan Eren Şensoy ise, "Kendi adıma konuşacak olursam, seni ayakta gördüm ve yanına yanaştım ve 'İstediğin yere götüreyim' dedim. Bizi tek zorlayan bir şey var oda trafik, İstanbul'da trafik olduğunda bir yolcuyu A noktasından B noktasına götürürken 15 dakikada götürebilecekken ben 45 dakikada götürüyorum. Bu sefer B noktasındaki yolcuyu alamıyorum. Kısa mesafe problemi de trafikten kaynaklanıyor. 2 buçuk kilometre bazen öyle oluyor ki 45-50 dakika oluyor. Tabi ki bu geçerli bir sebep değil ama bundan kaynaklanıyor olabilir. Yabancı turist tercih edenler, içimizde bunlar var. Fiyat verenler var, 'Şu fiyata giderim' diyorlar ama biz taksimetreden şaşmıyoruz, tabii ki" dedi.

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