Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde bulunan bir giyim mağazasında akılalmaz bir hırsızlık olayı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Samsun'a gelen, 2 ayrı kadının çantasından yankesicilik yöntemiyle cep telefonu çaldığı iddia edilen S.Z.(19) adlı hamile kadın, polis tarafından yakalandı.

GÜVENLİK KAMERASINDAN YAKALANDI

İHA'da yer alan habere göre hırsızlık zanlısı S.Z., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri tarafından güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak Canik İlçesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan S.Z.'nin iki ayrı hırsızlık suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edileceği öğrenildi.