İzmir'in Ödemiş ilçesinde iki otomobil kaza yaptı. Atatürk Caddesi Ödemiş Müzesi önünde Özkan K. (25) yönetimindeki otomobille karşı yönden gelen Emre Y. (39) yönetimindeki araç kafa kafaya çarpıştı. AA'nın haberine göre vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücü Özkan K'yi araçtan çıkardı.

112 Acil Servis ekiplerinin olay yerinde müdahalede bulunduğu Özkan K. kurtarılamadı. Ödemiş'te sanayi sitesinde oto elektrikçiliği yaptığı öğrenilen Özkan K'nin asker eğlencesinden döndüğü iddia edildi. Kazada diğer araçta bulunan sürücü Emre Y, annesi Dudu Y. (58), eşi Ayfer Y. (30) ile çocukları Kaan Y. (2) ve Eren Y. (4) yaralandı. Yaralılar Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ