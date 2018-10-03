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Köpeklerin sahibi de engel olamadı
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İki Pitbull köpeği yaşlı adamın kolunu kaptı

İzmir'de, evinin yakınındaki bir manavdan alışveriş yapmak isteyen yaşlı adam, iki Pitbull köpeğinin saldırısına uğradı. Yaşlı adam saldırıyla birlikte kolundan ağır yaralanırken, dehşet anları ve saldırı sonrası görüntüler kameralara yansıdı.

03.10.2018 - 11:19 | Güncelleme: İHA

Edinilen bilgiye göre, dehşete düşüren olay İzmir Yeşilyurt'ta meydana geldi. Yaşlı bir adam, evinin yakınında alışveriş yapmak için bir manava gitti. Elindeki alışveriş poşetleriyle merdivenden inen yaşlı adam, bu sırada sahibiyle gezen Pitbull köpeklerini gördü. Köpekleri görünce irkilen adam biran duraksadı; ancak köpeklerin saldırısına uğramaktan kurtulamadı. Saldırıysa saniyeler içerisinde gerçekleşti. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan görüntülerde yaşlı adam, iki pitbulun kolunu kapmasıyla yere düştü.



DAKİKALARCA BIRAKMADILAR

Köpekler yaşlı adamı yerde de bırakmadı ve dakikalarca ısırdığı kolunu bırakmadı. Bu sırada köpeklerin sahibi de olaya müdahale etmeye çalıştı; ama o da başarılı olamadı. Çevredeki bazı vatandaşlarda korkusundan köpeklere bile yaklaşamadı. Dakikalar sonra köpekler yaşlı adamı bıraktı. Bu sırada köpeklerin biri manavdaki çalışan bir kişiye doğru yöneldi. Adam, köpeğin gelmesiyle kendisini korumak için tekme savurarak köpeğe engel oldu. Tüm bu yaşananlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Kolundan ısırılan ve kanlar içinde kalan adama ilk müdahaleyi ise çevredeki vatandaşlar yaptı. Yaşlı adamın kolundaki kanın durması için önce tampon yapıldı ve hemen 112 acil servis ekipleri arandı. Talihsiz adam, ardından da gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Pitbull köpeklerinin sahibi ise karakola götürüldü.

  

 

 

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YORUMLAR 1
  • Misafir 48 dakika önce
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