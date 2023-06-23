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İki tekerde hayati önlem: Güvenlik balonu

İstanbul'da motoruyla seyir halinde olan oyuncu Görkem Sevindik, bir aracın aniden açılan kapısı nedeniyle ölümden döndü. Olayın ardından Habertürk'e konuşan İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı Rahmi Barutçu, iki teker kullanıcıları için hayati bir önlem olan 'güvenlik balonu'na dikkat çekti

İki tekerde hayati önlem: Güvenlik balonu - Haberler

Motosiklet ve bisiklet kullanıcılarının trafikte yaşadığı sorunlardan biri de duran araçların kapılarının aniden açılması sorunu.

Son olarak İstanbul'da motoruyla seyir halinde olan oyuncu Görkem Sevindik, otomobilden inen bir kadının aniden kapıyı açmasıyla kaza yaptı. Olayda Sevindik'in eli kırılırken büyük bir faciadan dönüldü.

ORAY EĞİN DE FACİADAN DÖNDÜ

Yine geçtiğimiz günlerde New York'da benzer bir kaza yapan Habertürk yazarı Oray Eğin, bisiklet kullanırken büyük bir facia atlattı. Eğin, bisiklet yolunda giderken park halindeki bir aracın ön koltuğundaki yolcunun aniden kapıyı açmasıyla devrildiğini kaleme aldı.

Peki bu duruma karşı sürücülerin uygulaması gereken önlemler nelerdir? Ülkemizde çok sayıda ölümlü kazayla sonuçlanan bu tür kazalara karşı tüm sürücülerin uymak zorunda olduğu belirli önlemler var. Ancak sürücüler dışında araçtaki yolcular da göz önüne alındığında motosiklet ve bisiklet sürücülerinin de bazı noktalara dikkat etmeleri önem taşıyor.

Habertürk bu önlemleri İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı Rahmi Barutçu'ya sordu işte yanıtı...

"OBJELERİN UZAĞINDA KALMAK GEREKİYOR"

Eğitimlerinde motosiklet ve bisiklet kullanıcılarına objelerin uzağında kalmaları gerektiğini söyleyen Barutçu, "Motosiklet ve bisiklet sürücüleri bütün objeleri tehdit olarak görmeli. Unutulmamalı kaportamız yok. En önemli tehdit ise açılan kapılar. Araçlarda kapılar 3 aşamalı olarak açılıyor. 3 tırnak var ve her tırnakta kapı geri kapanmayacak şekilde duruyor. Buna göre motosiklet sürücüleri park halindeki bir aracın yanından geçerken ilk tırnağa kadar kapının her an açılabileceği düşünmek zorunda. Ve bu nedenle araçla arasında en az 70 santimlik bir mesafe bırakmak zorunda. Buna güvenlik balonu deniliyor. Durmuş bütün araçların kapılarının açılabileceğini düşünüp bu şekilde hareket etmek gerekiyor. Bunun dışında park etmiş bir araç varsa içerisine bir bakış atması da gerekiyor."

"HOLLANDA'DA ARAÇLARDAN NASIL İNİLECEĞİ ANLATILIYOR"

Barutçu sözlerine şöyle devam etti: "Öte yandan Hollanda'da ilkokuldan itibaren herkese park halindeki araçlardan inildiği zaman kapıların nasıl açılması gerektiği anlatılıyor. Mesela kişi sol taraftaysa kapıyı sağ eliyle açması gerekiyor. Böylece inmeden arka tarafa bakmış oluyor. Bunun yanında ticari araçların da kaldırımlara yanaşırken motosiklet kullanıcılarını gözetmesi gerekiyor. Günümüzde özellikle motokuryelerin sayısına bakıldığında bu artık oldukça önemli bir yer tutuyor."

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