"HIZLI GİTSEYDİM DAHA FARKLI ŞEYLER OLABİLİRDİ"



Kazadan sonra sağlık durumunu merak eden gazetecilerin sorularını yanıtlayan Görkem Sevindik, "Allah korudu. Hızlı gitseydim daha farklı şeyler olabilirdi. Ciddi bir şeyim yok. Elimde kırık var ve elim alçıya alındı. Günlerdir ailem ile tatil planları yapıyorduk. Yarın da tatile çıkacaktık. Oğlum Marsel ile ilk defa denize girmenin hayalini kuruyordum. En çok üzüldüğüm nokta bu oldu" şeklinde konuştu.