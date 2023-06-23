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Görkem Sevindik kaza geçirdi

Bebek'te motoruyla seyir halindeyken park halindeki otomobilden inen bir kadının aniden kapıyı açması sonucu kaza yapan Görkem Sevindik'in eli kırıldı ve alçıya alındı. Yaşanan olay sonrası sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu, "Allah korudu. Hızlı gitseydim daha farklı şeyler olabilirdi" dedi

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  • Görkem Sevindik kaza geçirdi - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oyuncu Görkem Sevindik, Bebek'te ölümden döndü. 36 yaşındaki Sevindik, motoru ile seyir halindeyken park halindeki otomobilden inen bir kadının aniden kapıyı açması sonucu kaza yaptı.
  • Görkem Sevindik kaza geçirdi - Magazin haberleri

    YARDIMINA ÇEVREDEKİLER KOŞTU

    Bir süre yerde sürüklenen Görkem Sevindik'in yardımına çevredekiler koştu. Kazadan sonra ayağa kalkan Sevindik'in eli kanadı. Darbe alan eline bir süre pansuman yapan ünlü oyuncuya çevrede bulunan ve kazayı gören vatandaşlar da yardım etti.
  • Görkem Sevindik kaza geçirdi - Magazin haberleri

    ELİ KIRILDI

    Hasar gören motorunu kaza yerinde bırakan Görkem Sevindik, daha sonra arkadaşını çağararak hastaneye gitti. Sevindik'in elinde kırıklar olduğu ve alçıya alındığı öğrenildi.
  • Görkem Sevindik kaza geçirdi - Magazin haberleri

    "HIZLI GİTSEYDİM DAHA FARKLI ŞEYLER OLABİLİRDİ"

    Kazadan sonra sağlık durumunu merak eden gazetecilerin sorularını yanıtlayan Görkem Sevindik, "Allah korudu. Hızlı gitseydim daha farklı şeyler olabilirdi. Ciddi bir şeyim yok. Elimde kırık var ve elim alçıya alındı. Günlerdir ailem ile tatil planları yapıyorduk. Yarın da tatile çıkacaktık. Oğlum Marsel ile ilk defa denize girmenin hayalini kuruyordum. En çok üzüldüğüm nokta bu oldu" şeklinde konuştu.

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