İstanbulkart şart, Ocak'a kadar yarı yarıya...

Biri Avrupa yakasından, diğeri Anadolu yakasından yola çıktı. Hedef İstanbul Havalimanı'na ulaşmaktı. Habertürk muhabirleri Arzu Kaya ve Kübra Demir sabah erkenden kalktı. Sabah 11.00'deki Ankara'ya uçacak ilk sefer için hava henüz aydınlanmadan "istikamet yeni havalimanı" dedi.



"ANADOLU'NUN" SEYAHATİ



Anadolu yakasından hareket eden Arzu Kaya, saatler 06.15'i gösterdiğinde Kübra Demir'den biraz daha erken çıktı. Çünkü Maltepe'den hareket etti, Kozyatağı Havaist'i kullanmak için evine en yakın metro istasyonuna doğru yürümeye başladı. 5 dakika içinde Gülsuyu metro durağında oldu. Metronun sabah ilk seferine binerek 5 durak gitti, 06.50'de Havaist'in Anadolu yakasındaki kalkış noktası olan Kozyatağı'na vardı.

Anadolu yakası ekibi Havaist'e ulaştığı dakikalarda Avrupa yakası ekibi daha yeni evden çıktı. Kübra Demir 06.40'ta evden yola koyuldu. 5 dakika sonra TÜYAP'ta Havaist'te ulaştı. Bindiği Havaist 07.10'da hareket etti.Kübra Demir, normalde 21 lira olan ücret için 31 Aralık tarihinde kadar yüzde 50 indirimli kullandığı Havaist'e 10 TL ödedi. Arzu Kaya ise daha uzun bir güzergahtan yola çıktığı için 25 lira ödemesi gereken ücrete indirim nedeniyle 12 TL ödedi. 'İstanbulkart' bu yolculuğun tek alternatifi. İstanbulkart dışında yolculuk bedelini başka imkanlarla ödeme durumu olmuyor.

Anadolu yakasından çıkan muhabirin 5 güzergahı var bindiği Havaist'te. O duraklar Kozyatağı, Tepeüstü, Kavacık, Hasdal ve son olarak da İstanbul Havalimanı. Avrupa yakasındaki muhabirin ise 4... Duraklar ise TÜYAP, Beylikdüzü, Bahçeşehir ve Yeni Havalimanı durağı. Her durak arası yarım saat olarak belirlenmiş. Örneğin 06.50'de Kozyatağı durağından yola çıkan Havaist, ikinci durağı olan Tepeüstü'nden 07.20'de kalkıyor. Havaist belirlenen her durağında yolcusunu alıyor.Havaist'lerde yeni havalimanının ilk seferine binmek isteyen yolcularla da sohbet etti muhabirler. Kimi İstanbul-Ankara seferini yapan ilk uçakta yolculuk etmenin ayrıcalık olduğunu söyledi. Kimi de sadece bu ilki, hazzı yaşamak için bilet aldığını. Çoğunluğunu ilk seferle gidip, yine ilk seferle dönecek yolcular oluşturdu. Yanlış havalimanına bilet alan da vardı, 59 TL'ye satın aldığı bileti kendisinden 500 TL karşılığında alma talebinde bulunanları anlatan da.