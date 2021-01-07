İkinci el araba fiyatları ne zaman düşer? Soruları otomobil almayı düşünen sürücüler tarafından merak konusu oldu. İkinci el araba fiyatları korona virüs salgınında yüksek bir artış göstermişti. Analiz şirketi Cardata'nın verilerine göre, ikinci el araç fiyatları Aralık ayında bir önceki aya göre ortalama yüzde 10 kadar düştü. İşte ikinci el araba fiyatlarında son durum...

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI DÜŞTÜ MÜ?

Kasım ayının başına kadar yüksek satış adetlerini sürdüren sektör, Aralık ayında beklentilerin altında seyretmeye başladı. Talepteki düşüş ikinci el araç satışlarına da yansıdı. Analiz şirketi Cardata'nın verilerine göre, ikinci el araç fiyatları Aralık ayında bir önceki aya göre ortalama yüzde 10 kadar düştü.

Konuya ilişkin konuşan Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Talebin düşmesindeki en önemli etkenlerden biri tüketicilerin elindeki dövizi bozdurmaktan vazgeçip ikinci el araç satın alma kararını ertelemesi. Diğer bir sebep olarak ise, pandemi kaynaklı psikolojik ve motivasyonel olarak böyle bir süreçte bir yatırım yapmama düşüncesini gösterebiliriz. Bu çerçevede, dövizde ve pandemi koşullarında yaşanan stabil olmayan durum tüketicilerin ikinci el bir araç satın alma kararını 'bekle-gör politikasına' çevirmesine neden oldu" dedi.

Kasım ayının ortalarından itibaren sıfır kilometre araç satın almaktan vazgeçen tüketicinin, ikinci el aracı da takasta değerlendirmediğini belirten Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, bu durumun ikinci el arzında düşüş yaratarak talebin çeşitliliğini azalttığını dile getirdi.

Yalçın "Son 1 yıl içerisinde ilk defa düştü. Yaptığımız piyasa analizlerinde ikinci eldeki bu fiyat düşüaşlerinin ortalama yüzde 6 ila 12 arasında olduğunu gözlemledik. Sıfır kilometre araçlardaki yıl sonu kampanyalarının etkisiyle ikinci el araç fiyatlarındaki bu düşüşün Aralık ayı sonuna kadar kademeli olarak devam edeceğini öngörüyoruz" görüşünü paylaştı.