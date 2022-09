Krediler düşüşte biraz daha düşerse Piyasa canlanabilir. Her sene bu mevsimlerde araç piyasası durgun olur. Kimi fındığa kimisi tatile gitti. Eylül ayında da insanlar çocuklarının okul telaşına düşüyor. Şu an ki durgunluk normal, her sen yaşadığımız bir durum. Bu durum 9’uncu ve 10’uncu aydan sonra hareketlilik başlar, piyasa canlanır. Piyasalar hızlanırsa tekrardan aylık satışlarımıza dönebiliriz. Araçlara talep olmamaya devam ederse indirim devam eder. Yaklaşık yüzde 5 ve 10 arası indirim olur” dedi.