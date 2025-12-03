Habertürk
        'İkinci Yeni Şarkılar' ENKA Sanat'ta

        'İkinci Yeni Şarkılar' ENKA Sanat'ta

        'Kısık Ateşte Düdüklü Tencere' adlı tiyatro oyunu 9 Aralık Salı, Murat Cem Orhan, Mert Fırat ve Evrim Özkaynak'ın birlikte sahne alacağı 'İkinci Yeni Şarkılar' konseri ise 11 Aralık Perşembe akşamı ENKA Oditoryumu'nda sanatseverlerle buluşacak

        Giriş: 03.12.2025 - 00:06 Güncelleme: 03.12.2025 - 00:06
        'İkinci Yeni Şarkılar' ENKA Sanat'ta
        ENKA Sanat, bu hafta iki dikkat çekici etkinliği ENKA Oditoryumu’nda ağırlıyor. Emir Taha Sarı’nın kaleme aldığı, İrem Kalaycıoğlu’nun yönettiği “Kısık Ateşte Düdüklü Tencere”, 9 Aralık Salı akşamı sahnelenecek.

        Oyuncu kadrosunda Emre Yıldızlar, İlyas Özçakır, Gül Doğa Selvi, Ferhat Teymur, Onur Akbay ve Yusuf Sarıaslan yer alan oyun, mutfaktaki kaos büyüdükçe iç dünyası da giderek karmaşıklaşan Bekir’in hikâyesine odaklanıyor. “Kader aileden gelen bir miras mıdır?” sorusundan yola çıkan eser, baba mesleğinin yanı sıra babasının kaderini de sürdüren Bekir’in yüzleşmelerle dolu yolculuğunu sahneye taşıyor.

        11 Aralık Perşembe akşamı ise sahne, Murat Cem Orhan, Mert Fırat ve Evrim Özkaynak isimlerini “İkinci Yeni Şarkılar” konserinde bir araya getiriyor. Orkestra şefi ve besteci Murat Cem Orhan’ın modern Türk şiirini müzik, tiyatro ve edebiyatın ortak diliyle sahneye taşıdığı proje, kurgusunu edebiyat araştırmacısı Sevengül Sönmez’in metinleri üzerine kuruyor. Edip Cansever, Turgut Uyar ve Cemal Süreya’nın şiirlerinden hareketle Tomris Uyar’la hayali diyaloglara yer veren çalışma, şairlerin hayallerini, özlemlerini ve sözlerini yeni bir sahne anlatımıyla yaşatıyor. Projede şairleri Mert Fırat canlandırıp şarkıları seslendirirken, Evrim Özkaynak Tomris Uyar’ı yorumluyor. Murat Cem Orhan’a sahnede Özcan Yılmaz (keman), Burak Kayan (viyola) ve Burak Ayrancı (viyolonsel) eşlik ediyor. “İkinci Yeni Şarkılar”, Türk edebiyatının güçlü şairleriyle bir kadının iz bırakan hikâyesini müzik, şiir ve tiyatral anlatımı bir araya getirerek çok katmanlı bir deneyim sunuyor.

        Gösterilerin biletleri, Biletix ve ENKA Sanat Gişesi’nden temin edilebilir.

