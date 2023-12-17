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        Direğe çarpıp, ikiye bölündü: Ölü ve yaralılar var

        Eskişehir'de otomobil, tramvaylara elektrik akımını sağlayan katener direğine çarptı. Feci kazada ikiye bölünerek hurdaya dönen otomobilin sürücü hayatını kaybetti, araçtaki 3 kişi de yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 14:37 Güncelleme: 17.12.2023 - 14:37
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        Eskişehir'de otomobilin tramvaylara elektrik akımını sağlayan katener direğine çarptığı kazada sürücü hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

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        Kaza, Odunpazarı ilçesine bağlı 71 Evler Mahallesi, Yaşar Kemal Caddesi'nde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Battal Berke Zegrek, kullandığı plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti.

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        Savrulan otomobil tramvay yoluna girerek elektrik akımı sağlayan katener direğine çarptı. Kazanın şiddetiyle otomobil ikiye bölündü.

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        Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü Battal Berke Zegrek, araçtaki arkadaşları Nurhan Sena Gümüş, Eren Yaşar ve Cihan Zegrek ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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        Yaralılardan Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan durumu ağır olan sürücü Battal Berke Zegrek müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan Cihat Zegrek'in durumun da ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        #son dakika haberleri eskişehir
        #Odunpazarı
        #haberler
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