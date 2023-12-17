Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü Battal Berke Zegrek, araçtaki arkadaşları Nurhan Sena Gümüş, Eren Yaşar ve Cihan Zegrek ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Yaralılardan Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan durumu ağır olan sürücü Battal Berke Zegrek müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan Cihat Zegrek'in durumun da ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.