İkiz Göller'de mevsim geçişi büyüledi

Her mevsim farklı bir güzelliğe bürünen İkiz Göller, mevsim geçişindeki renk tonlarıyla güzel görüntü oluşturuyor.

3 Şurada Paylaş!









Kahverengi ve sarı tonların etkileyici bir görüntü oluşturduğunu ifade eden Hacıoğlu, "Tekirdağ'ın güzel ilçelerinden Kapaklı'mızın doğal güzelliklerinden İkiz Göller, ekoturizmin önemli merkezlerinden. İstanbul'a yakınlığı ile ciddi bir avantajı olan bölgemiz hafta sonu yoğun ziyaretçi alıyor.