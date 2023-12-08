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        Haberler Yaşam İkiz Göller'de mevsim geçişi büyüledi

        İkiz Göller'de mevsim geçişi büyüledi

        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki İkiz Göller'de mevsim geçişinde tabiatta oluşan renkler ziyaretçilerine doğal güzellik sunuyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 17:26 Güncelleme: 08.12.2023 - 17:26
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        Her mevsim farklı bir güzelliğe bürünen İkiz Göller, mevsim geçişindeki renk tonlarıyla güzel görüntü oluşturuyor.

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        Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, İkiz Göller'in doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini etkilediğini söyledi.

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        Kahverengi ve sarı tonların etkileyici bir görüntü oluşturduğunu ifade eden Hacıoğlu, "Tekirdağ'ın güzel ilçelerinden Kapaklı'mızın doğal güzelliklerinden İkiz Göller, ekoturizmin önemli merkezlerinden. İstanbul'a yakınlığı ile ciddi bir avantajı olan bölgemiz hafta sonu yoğun ziyaretçi alıyor.

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        Bu ziyaret noktalarından birisi de İkiz Göller. Sonbaharın kışa dönmesiyle göl ve çevresi beraber çok güzel doğal manzarası, harika bir seyir zevki veriyor" diye konuştu.

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        #İkiz Göller
        #Tekirdağ
        #haberler
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