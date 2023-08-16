İkizdere Belediye Başkanı definecilere seslendi: Burada kamyonla altın yok

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"KÜLTÜREL DEĞERİ VAR" Bölgede sadece yerleşim yerlerine ait çanak çömlek bulunduğunu belirten İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz, "Bir sabah vatandaşımız Çağrankaya Yaylası'nda yürüyüş yaparken, bir tane iş makinesi ile vatandaşların kazı yaptığını görüyor. Ekipler de izinsiz kazı yapanları yakalayıp, haklarında adli süreç başlattı. Ben hocalarıma sorduğumda, 'Burada bir hazine yok, bir altın küpü bulamazlar.

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Burada olanların parasal bir değeri yok, kültürel bir değeri var. Onlar da bir işlerine yaramayacak' dediler. Münferit olarak daha önce duyduk ama ilk kez bir define olayına rastladık. İşin açıkçası ben de şaşırdım. Böyle bir şeye yeltenmeyin.