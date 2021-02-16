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HaberlerGündemO ilçe evcil hayvan satışını yasakladı
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O ilçede evcil hayvan satışı yasaklandı

Rize'nin İkizdere ilçesinde belediye meclis kararı ile evcil hayvan satışı yasaklandı. İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz, "Bunlar candır, para ile alınıp satılmasın. Sahip çıkılsın düşüncesi ile böyle bir karar aldık" dedi

O ilçe evcil hayvan satışını yasakladı
DHA

Rize'nin İkizdere ilçesinde sokak hayvanları için bakım merkezi oluşturan belediye, evcil hayvan satışının yasaklanması için çalışma başlattı. Belediyenin aldığı karar yapılan meclis toplantısında kabul edildi. Evcil hayvan satış noktası bulunmayan ilçede alınan kararın farkındalık oluşturması amaçlandı. Belediyeye ait barınakta 80 dolayında sokak hayvanının tedavi ve bakımları yapılıyor.

İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz sessiz canların kendilerine emanet olduğunu belirterek, "Biz sokak hayvanlarımıza çok önem veriyoruz. 29 köy ve 7 mahalleden oluşan ilçemizde yazın köyler çok dolu oluyor ama kışın insanlar büyük şehirlere göç ettiği zaman o hayvanlar sahipsiz kalıyor, hastalanıyor. Rize'nin ilçeleri arasında ilk köpek barınağını ilçemizde kurarak, biz bu hayvanların barınağımızda bakımlarını yapıyoruz, besliyoruz, sahiplendiriyoruz. Barınakta şu an 80 civarında hayvan var. Hayvanseverlerin barınağımıza desteği ile hayvanlarımızın mama ihtiyacını karşılıyoruz" dedi.

'SOKAK HAYVANLARINI SAHİPLENDİRMEK İSTİYORUZ'

Hayvan Hakları Kanunu taslağına destek mahiyetinde farkındalık oluşturmak adına evcil hayvan satış yasağı kararı aldıklarını söyleyen Karagöz, "İlçede evcil hayvan satışını yasakladık. Biz hayvanları sahiplendirmek istiyoruz. Bunlar candır, para ile alınıp satılmasın. Sahip çıkılsın düşüncesi ile böyle bir karar aldık" diye konuştu.

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