İkizdere'deki eski cezaevi sosyal tesis oldu

İHA

Rize'de, harabeye dönen İkizdere Ceza ve Tutukevi sosyal tesis haline getirildi. İkizdere ilçesine bağlı Çarşı Mahallesi'nde yaklaşık bir dönüm arazi üzerine inşa edilen ve Adalet Bakanlığı tarafından 1985 yılında boşaltılan ceza ve tutukevi, 37 yılda harabeye döndü. Daha sonrasında bina tekrardan inşaat edilerek vatandaşlar için sosyal tesis haline geldi. Tesisin açılışına Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz, Mustafa Salih Bayram ve vatandaşlar katıldı.

"ÖNEMLİ BİR BOŞLUĞU DOLDURACAK" Yapılan tesisin imece usulü yapıldığını belirten Rize Valisi Kemal Çeber, şöyle konuştu: "Bu bina eskiden cezaeviydi. Bugünden itibaren kaymakamlık sosyal tesisi olarak İkizdere ilçemizdeki önemli bir boşluğu doldurmuş olacak ama bizim için burası bir kaç açıdan önemli bir tesis. Göze küçük görünüyor olabilir ama içeriği büyük bir tesis. Birincisi cezaevini sosyal tesise dönüştürüyoruz. İkinci olarak da tamamen imece usulü ile yapılmış bir yer.