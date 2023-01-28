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İkizlere birer gün arayla böbrek nakli

13 yaşındaki ikizler Hira ve Azra Özkaracadağ, 6 yıldır yaşadıkları böbrek yetmezliği rahatsızlığından amcalarından alınan böbreklerle kurtuldu. İkizlerin birer gün arayla nakil olduklarını belirten Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Alper Demirbaş, “Amcası Azra’ya, babasının amcası da Hira’ya böbreğini bağışladı. Birer gün arayla taburcu oldular. Şimdi ikisi birden son derece sağlıklı” dedi

İkizlere birer gün arayla böbrek nakli
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İHA

Mersin’de yaşayan 8. sınıf öğrencileri 13 yaşındaki Hira ve Azra Özkaracadağ, 6 yıldır mücadele ettikleri böbrek yetmezliği rahatsızlığından amcalarından alınan böbreklerle kurtuldu. Mersin’de gördükleri tedavi sonuç vermeyince 7 yıl önce ablalarına da böbrek nakli yapan Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Alper Demirbaş’ın kapısını çalan ailenin yüzü Antalya’da güldü. İkizlerden Hira, amcası Serdar Özkaracadağ ile Azra ise babasının amcası Ahmet Özkaracadağ ile uyumlu çıktı. 12 Ocak Perşembe günü Hira, 13 Ocak Perşembe günü de Azra ameliyata alındı. Birer gün arayla nakil olan ikizler birer gün arayla da 1 hafta içerisinde taburcu oldu.

"BİRER GÜN ARAYLA BÖBREK NAKLİ YAPTIK"

Prof. Dr. Demirbaş, “Böbrek nakli yaptığımız Azra ve Hira ikizlerimiz, ikisine birer gün arayla böbrek nakli yaptık. 7 yıl önce ablaları da aynı şekilde böbrek nakli oldu. Ablalarında da doğuştan gelen ve sonradan kendini belli eden böbrek hastalığı vardı. Amcası Azra’ya, babasının amcası da Hira’ya böbreğini bağışladı. Birer gün arayla taburcu oldular. Şimdi ikisi birden son derece sağlıklı, ablaları şuan burada değil, o da 21 yaşında ve gayet sağlıklı. Bizde keyifleniyoruz böyle ikiz güzel kızlarımız sağlıklarına kavuşunca. Oldukça mutluyuz” diye konuştu.

"AMELİYATIMIZ ÇOK İYİ GEÇTİ"

Organ naklinin hayat kurtardığını belirten ikizlerden Hira Özkaracadağ, “Ameliyatımız çok iyi geçti, 1 hafta içerisinde her şey düzeldi. İyiyiz ve sağlıklıyız. Bana amcam böbreğini bağışladı. Hayatımı kurtardı, amcama çok teşekkür ediyorum. Organ bağışlamak kötü bir şey değil. Organlarınızı bağışlayın, hayat kurtarın” şeklinde konuştu.

Ameliyatlarının iyi geçtiğini söyleyen ikizlerden Azra Özkaracadağ, “Ameliyat çok iyi geçti. Canımız yanmadı, güzeldi. Bana da babamın amcası böbreğini bağışladı. Organ naklinde korkulacak bir şey yok” dedi.

"ORGAN BAĞIŞLAMAK KADAR GÜZEL BİR DUYGU YOK"

3 kızının da böbrek hastası olduğunu dile getiren ikizlerin annesi Emine Özkaracadağ, “3 kızım da böbrek hastasıydı. Böbrek yetmezlikleri vardı, üçü de nakil oldu. 7 yıl önce büyük kızıma ben organımı bağışladım. Şimdi de amcaları ikizlerime böbreklerini bağışladı. Büyük kızım nakil olduktan sonra ikizleri de kontrol ettirdik. Küçük bir problemleri vardı, 6 yıldır tedavi görüyorlardı. 6-7 aydır hızla ilerledi. Ne yaptıysak kötüye gidişi durduramadık. Bizde nakile başvurduk. İyi ki de başvurduk. Birer gün arayla ameliyat oldular. İkisi aynı anda olsun istedim ama birer gün arayla oldular. Diyaliz hastaları çok sıkıntı ve acı çekiyorlar. Ben de büyük kızıma organımı bağışladım. Hiçbir sıkıntımız yok çok şükür, organ bağışlamak kadar güzel bir şey yok” diye konuştu.

"DİĞER İNSANLARIN DA MUTLU OLMASINI İSTİYORUZ"

İkizlerin babası Fikret Özkaracadağ, “Biz çocuklarımıza böbrek vericisi olacak birilerini bulduğumuz için çok mutluyuz. Organ nakli bekleyen diğer insanlarında mutlu olmasını istiyoruz. Korkulacak hiçbir şey yok. Organ nakli hayat kurtarır” ifadelerini kullandı.

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