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        Haberler Dünya İklim aktivisti Greta Thunberg, İsrail protestosu sırasında Danimarka'da gözaltına alındı | Dış Haberler

        İklim aktivisti Greta Thunberg, İsrail protestosu sırasında Danimarka'da gözaltına alındı

        İklim aktivisti Greta Thunberg, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da İsrail'in Gazze saldırılarına karşı gerçekleştirilen protesto gösterisinde gözaltına alındı.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 04.09.2024 - 15:32 Güncelleme: 04.09.2024 - 15:32
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        Thunberg İsrail protestosu sırasında gözaltına alındı
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        İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki üniversitede katıldığı Filistin'e destek gösterisinde gözaltına alındı.

        Thunberg, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uzun süredir talep edilmesine rağmen İsrail'e karşı akademik boykot kararı almayan Kopenhag Üniversitesi'nde, üniversite idaresine yönelik protestoya katıldığını, bu esnada polisin şiddetli biçimde müdahale ettiğini duyurdu.

        Thunberg, öğrencilerin polis tarafından gözaltına alındığını gösteren bir video da paylaştı.

        Ardından Thunberg'in hesabından, kendisinin de kelepçelenerek polis aracına bindirildiğine dair bir video yayımlandı.

        İklim aktivisti olarak tanınan Thunberg, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını da protesto ediyor ve İsrail'in "savaş suçu" işlediğine, "soykırım yaptığına dair paylaşımlar yapıyor.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

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