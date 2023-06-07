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Özel bir hastanede moderatörlüğünü oyuncu Aslı Samat’ın yaptığı “İklim Değişikliğinin Sağlığımıza Etkileri” ve “Gezegen Diyeti ile Geleceği Beslemek” konulu söyleşiler gerçekleştirildi.

Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Salih Boğa, “Dünya Çevre Günü kapsamında hem hastalarımızın çevreye karşı farkındalığını artırmak hem de toplum sağlığının ne kadar önemli olduğunu ve çevreyle birebir ilişkisini anlatmak istedik. Çevreyi koruyup, çevre kirliliğini giderip toplum sağlığını koruduğumuz zaman zaten hastalıkların da oluşma ihtimali azalıyor. Olan hastaları tedavi etmek yerine önleyici hekimlik yaparak öncelikle hastalıkların oluşmasını engellemek lazım. Bu da yaşadığımız dünyanın ve çevrenin temiz olmasından geçiyor” dedi.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İNSAN SAĞLIĞINI OLUMSUZ ETKİLİYOR

İklim Değişikliğinin Sağlığımıza Etkileri konusuyla ilgili bilgilendirme yapan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Zeynep Komesli, "İklim değişikliği birçok farklı mekanizmayla insan sağlığının sosyal ve çevresel belirleyicilerini olumsuz etkileyebilmektedir" dedi.

Bu etki mekanizmalarının iki temel başlık altında toplanıp yorumlanabileceğini kaydeden Dr. Komesli, şunları söyledi: "Birincisi iklim değişikliğinin insan sağlığı üzerindeki doğrudan etkileridir. Sıcak hava dalgası, aşırı iklim olayları, seller gibi iklim değişikliğine bağlı gelişen çevresel olayların insan sağlığı üzerindeki etkileri doğrudan etkiler olarak sayılabilir.

İklim değişikliğinin insan sağlığı üzerindeki dolaylı etkileri ise ekosistemlerde oluşan değişikliklerin çeşitli hastalıklara sebep olması şeklinde ifade edilebilir. Havaların ısınması ve atmosferdeki karbondioksit miktarının artmasıyla birlikte, havadaki polen miktarının artması, polenlerin havada bulunduğu sürenin uzaması ve buna bağlı olarak astım ataklarında artış ile atak sürelerinin uzaması iklim değişikliğinin dolaylı etkilerindendir.”

GEZEGEN DİYETİ NEDİR?

“Gezegen Diyeti ile Geleceği Beslemek” konusunda katılımcılara bilgi veren Uzman Diyetisyen Aslıhan Altuntaş da, gezegen diyetine dikkat çekti.

Altuntaş, “İhtiyacımız kadar alıp ihtiyacımız kadar tüketmek hem dünya hem de bizim için önemlidir. Gezegeni korumak için bir kişinin yiyebileceği dengeli bir beslenme tarzı bulunmaktadır” dedi.

Gezegen diyetini; “Günlük ortalama 300 gram sebze, 200 gram meyve, 25 gram yağlı tohumlar (ceviz, fındık, badem gibi), 250 ml yani yaklaşık 1 su bardağı süt ürünleri, 10-12 yemek kaşığı kadar pirinç/bulgur ya da 9 dilim ekmek, yaklaşık 50 gram nişastalı sebzeler (mısır, mercimek, nohut gibi), yaklaşık 6 ilave küp şeker, günlük ortalama 4-5 yemek kaşığı ilave yağ, haftada maksimum 2 adet yumurta, 400 gram tavuk ve 100 gram kırmızı et” olarak tanımlayan Altuntaş, “geleceğin korunması için sadece Gezegen Diyeti yeterli olmuyor. Aynı zamanda toprağı öldürmemek de önem taşıyor” açıklaması yaptı.

Uzman Diyetisyen Altuntaş, “Toprağı öldürmeyecek tarım yapmak daha sağlıklı bir gelecek için önemlidir. Ekilen toprağın öldükten sonra verim alması için nasıl bir süreçten geçmesi gerektiği ile ilgili çiftçilerden destek alınması önerilmektedir” dedi.