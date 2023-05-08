İklim değişikliği: Vietnam'da 44,1 dereceyle sıcaklık rekoru kırıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler BBC Dünya
ABONE OL

İklim değişikliği: Vietnam'da 44,1 dereceyle sıcaklık rekoru kırıldı

Vietnam'da 44 dereceden biraz fazla bir sıcaklıkla, şimdiye dek kayıtlara geçen en büyük sıcaklığı gördü. Uzmanlar, rekorun iklim değişikliği nedeniyle kısa sürede kırılacağı görüşünde.

İklim değişikliği: Vietnam'da 44,1 dereceyle sıcaklık rekoru kırıldı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
BBC TÜRKÇE
ciftciGetty Images

Vietnam'da 44 dereceden biraz fazla bir sıcaklıkla, şimdiye dek kayıtlara geçen en büyük sıcaklığı gördü. Uzmanlar, rekorun iklim değişikliği nedeniyle kısa sürede kırılacağı görüşünde.

Rekor, ülkenin kuzeyindeki Thanh Hoa bölgesinde kırıldı ve yetkililer halka günün en sıcak saatlerinde evden dışarı çıkmama uyarısı yaptı.

Bölgedeki diğer ülkelerde de çok yüksek sıcaklıklar görüldü.

Tayland'ın batısındaki Mak bölgesinde daha önceki rekoru egale eden 44,6 derece sıcaklık vardı.

Bu arada Myanmar basınına göre ülkenin doğusundaki bir kasabada 43,8 dereceyle son 10 yılın en yüksek sıcaklığı görüldü.

Her iki ülke de muson mevsiminden önce sıcak bir dönem geçiriyor, ancak sıcaklığın yoğunluğu daha önceki rekorları kırdı.

İklim değişikliği uzmanı Nguyen Ngoc Huy AFP'ye yaptığı açıklamada Vietnam'da görülen hava sıcaklığı rekorunun "kaygı verici" olduğunu belirtti.

Nguyen "Bu rekorun birçok kez kırılacağına inanıyorum. Bu durum iklim değişikliği modellemelerinin doğru olduğunu gösteriyor" dedi.

Küresel sıcaklıklar, sanayi devrimi dönemine kıyasla zaten 1,1 derece ısınmış durumda ve karbon salımlarını azaltma önlemleri alınmazsa, sıcaklıklar artmaya devam edecek.

Vietnam'ın daha önceki sıcaklık rekoru 43,4 dereceydi.

Daha doğuda, Bangladeş'in başkenti Daka'da ise 1960'lardan bu yana ki en yüksek sıcaklıklar kaydedildi.

Nisan'da İspanya'da da 38,8 dereceyle bu ay içinde görülen en yüksek sıcaklık kayda geçmişti.

Mart ayında iklim uzmanları, 1,5 derecelik sıcaklık artışı hedefinin büyük ihtimalle tutturulamayacğını söylemişti.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ABD'nin Texas eyaletindeki AVM'ye silahlı saldırıda en az 8 kişi öldürüldü
BBC ABD'nin Texas eyaletindeki AVM'ye silahlı saldırıda ...
Fotoğraflarla: Kral Charles'ın taç giyme töreni
BBC Fotoğraflarla: Kral Charles'ın taç giyme töreni
Kral Charles'ın taç giyme töreni protestosunda monarşi karşıtı grubun başkanı gözaltına alındı
BBC Kral Charles'ın taç giyme töreni protestosunda ...
Trump ifadesinde, kendisini tecavüzle suçlayan yazar E. Jean Carroll'ı eski eşiyle karıştırdı
BBC Trump ifadesinde, kendisini tecavüzle suçlayan yazar ...
BM: Sudan'da 13 milyon dolarlık gıda yardımı yağmalandı
BBC BM: Sudan'da 13 milyon dolarlık gıda yardımı ...
İngiltere'de kısmi yerel seçimler: İktidardaki Muhafazakar Parti hayal kırıklığı yaşıyor, İşçi Partisi memnun
BBC İngiltere'de kısmi yerel seçimler: İktidardaki ...
Sırbistan'da bir silahlı saldırı daha: En az 8 kişi öldürüldü
BBC Sırbistan'da bir silahlı saldırı daha: En az 8 kişi ...
ABD Kongre baskını: Proud Boys üyesi 4 kişi 'devlete karşı kışkırtma' yapmaktan suçlu bulundu
BBC ABD Kongre baskını: Proud Boys üyesi 4 kişi 'devlete ...
Beyaz Saray'da yapay zeka zirvesi: Teknoloji devleri uyarıldı
BBC Beyaz Saray'da yapay zeka zirvesi: Teknoloji devleri ...
Zelenskiy’den Hollanda’ya sürpriz ziyaret
BBC Zelenskiy’den Hollanda’ya sürpriz ziyaret

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.