İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ 2025

Bayram namazı saat kaçta kılınacak sorusu Ramazan Bayramı yaklaşırken gündeme geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı, 81 il için bayram namazı saatleri 2025 bilgisini paylaştı. Böylece İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya başta olmak üzere tüm iller için ‘’Bayram namazı saat kaçta?’’ sorusu yanıt buldu. Müslüman alemi için mühim bir yere sahip olan Ramazan Bayram namazı saatleri haberimizde yer alıyor. Peki, 30 Mart Pazar bayram namazı kaçta kılınacak? İşte, 2025 il il bayram namazı vakitleri...