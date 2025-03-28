İl il bayram namazı saatleri 2025: Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir'de bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Ramazan Bayramı'nın birinci günü bu yıl 30 Mart Pazar gününe denk geliyor. Bayramın ilk günü sabah saatlerinde milyonlarca Müslüman, bayram namazını eda etmek üzere camilerin yolunu tutacak. İl il bayram namazı saatleri 2025 Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden paylaşıldı. İstanbul bayram namazı saati başta olmak üzere tüm iller için bayram namazı saat kaçta sorusunun cevabı belli oldu. Peki, Diyanet ile İzmir, Ankara, İstanbul'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte, 30 Mart 2025 İl il bayram namazı saatleri…
Bayram namazı saat kaçta kılınacak sorusu Ramazan Bayramı yaklaşırken gündeme geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı, 81 il için bayram namazı saatleri 2025 bilgisini paylaştı. Böylece İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya başta olmak üzere tüm iller için ‘’Bayram namazı saat kaçta?’’ sorusu yanıt buldu. Müslüman alemi için mühim bir yere sahip olan Ramazan Bayram namazı saatleri haberimizde yer alıyor. Peki, 30 Mart Pazar bayram namazı kaçta kılınacak? İşte, 2025 il il bayram namazı vakitleri...
İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ 2025
Ramazan Bayramı namazı, 30 Mart Pazar günü sabah saatlerinde kılınacak. 81 ilde bayram namazı için camilerin yolunu tutacak olan müminler, il il bayram namazı saatleri araştırması yapıyor. Haberturk.com olarak biz de her yıl olduğu gibi ‘’Bayram namazı saat kaçta?’’ sorusunun yanıtını derledik.
İşte il il bayram namazı vakitleri…
İSTANBUL BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ramazan Bayramı yaklaşırken İstanbul bayram namazı saati merak konusu oldu. Diyanet verilerine göre, İstanbul'da bayram namazı 07.22'de kılınacak.
ANKARA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Diyanet'in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ankara'da bayram namazı 07.07’de kılınacak.
İZMİR BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
İzmir bayram namazı saati de belli oldu. İzmir'de bayram namazı 07.30'da kılınacak.
Diğer tüm illerimiz için bayram namazı saatleri ise şöyle;
Adana: 06.57
Adıyaman: 06.45
Afyonkarahisar: 07.16
Ağrı: 06.26
Aksaray: 07.02
Amasya: 06.55
Antalya: 07.16
Ardahan: 06.27
Artvin: 06.31
Aydın: 07.27
Balıkesir: 07.27
Bartın: 07.09
Batman: 06.34
Bayburt: 06.37
Bilecik: 07.18
Bingöl: 06.36
Bitlis: 06.30
Bolu: 07.12
Burdur: 07.17
Bursa: 07.22
Çanakkale: 07.32
Çankırı: 07.03
Çorum: 06.58
Denizli: 07.22
Diyarbakır: 06.37
Düzce: 07.13
Edirne: 07.32
Elazığ: 06.41
Erzincan: 06.40
Erzurum: 06.33
Eskişehir: 07.16
Gaziantep: 06.49
Giresun: 06.44
Gümüşhane: 06.40
Hakkari: 06.23
Hatay: 06.54
Iğdır: 06.22
Isparta: 07.16
Kahramanmaraş: 06.50
Karabük: 07.07
Karaman: 07.05
Kars: 06.26
Kastamonu: 07.03
Kayseri: 06.56
Kilis: 06.50
Kırıkkale: 07.04
Kırklareli: 07.29
Kırşehir: 07.01
Kocaeli: 07.18
Konya: 07.08
Kütahya: 07.18
Malatya: 06.45
Manisa: 07.28
Mardin: 06.35
Mersin: 07.00
Muğla: 07.25
Muş: 06.32
Nevşehir: 06.59
Niğde: 06.59
Ordu: 06.46
Osmaniye: 06.53
Rize: 06.36
Sakarya: 07.16
Samsun: 06.53
Şanlıurfa: 06.43
Siirt: 06.30
Sinop: 06.57
Şırnak: 06.28
Sivas: 06.50
Tekirdağ: 07.28