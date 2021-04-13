Son dakika haberlerine göre; 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren harita güncellendi. En yüksek vakanın görüldüğü iller Kırklareli, İstanbul ve Çanakkale oldu. İşte il il vaka sayısı...
İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA SAYISI
|İl Adı
|Sayı
|Adana
|171,16
|Adıyaman
|260,89
|Afyon
|248,20
|Ağrı
|254,19
|Aksaray
|328,83
|Amasya
|424,45
|Ankara
|419,06
|Antalya
|270,96
|Ardahan
|179,91
|Artvin
|223,60
|Aydın
|223,67
|Balıkesir
|529,88
|Bartın
|432,21
|Batman
|109,14
|Bayburt
|472,47
|Bilecik
|480,53
|Bingöl
|204,42
|Bitlis
|105,70
|Bolu
|327,19
|Burdur
|150,14
|Bursa
|418,37
|Çanakkale
|797,34
|Çankırı
|411,58
|Çorum
|425,56
|Denizli
|142,86
|Diyarbakır
|93,92
|Düzce
|354,83
|Edirne
|577,54
|Elazığ
|250,19
|Erzincan
|466,66
|Erzurum
|369,78
|Eskişehir
|524,85
|Gaziantep
|244,58
|Giresun
|591,01
|Gümüşhane
|239,23
|Hakkari
|46,34
|Hatay
|185,50
|Iğdır
|325,36
|Isparta
|317,05
|İstanbul
|804,97
|İzmir
|304,07
|Kahramanmaraş
|210,33
|Karabük
|263,53
|Karaman
|240,86
|Kars
|191,28
|Kastamonu
|653,33
|Kayseri
|397,76
|Kırıkkale
|324,72
|Kırklareli
|882,13
|Kırşehir
|237,82
|Kilis
|508,43
|Kocaeli
|523,52
|Konya
|495,24
|Kütahya
|280,57
|Malatya
|504,00
|Manisa
|239,69
|Mardin
|63,06
|Mersin
|181,94
|Muğla
|204,34
|Muş
|94,86
|Nevşehir
|343,98
|Niğde
|294,14
|Ordu
|501,71
|Osmaniye
|382,82
|Rize
|453,31
|Sakarya
|327,15
|Samsun
|645,17
|Siirt
|73,70
|Sinop
|398,69
|Sivas
|297,54
|Şanlıurfa
|61,84
|Şırnak
|32,17
|Tekirdağ
|619,85
|Tokat
|425,35
|Trabzon
|359,28
|Tunceli
|203,73
|Uşak
|122,08
|Van
|61,69
|Yalova
|690,82
|Yozgat
|350,28
|Zonguldak
|300,74
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