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HaberlerSağlık
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İl il haftalık vaka sayısı kaç oldu? 3-9 Nisan il il vaka sayısı haritası açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı. İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbulda 804,97, Ankarada 419,06, İzmirde 304,07 oldu. İşte 3-9 Nisan il il vaka sayısı haritası...

İl il haftalık vaka sayısı kaç oldu? 3-9 Nisan il il vaka sayısı haritası açıklandı

Son dakika haberlerine göre; 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren harita güncellendi. En yüksek vakanın görüldüğü iller Kırklareli, İstanbul ve Çanakkale oldu. İşte il il vaka sayısı...

İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA SAYISI

İl AdıSayı
Adana171,16
Adıyaman260,89
Afyon248,20
Ağrı254,19
Aksaray328,83
Amasya424,45
Ankara419,06
Antalya270,96
Ardahan179,91
Artvin223,60
Aydın223,67
Balıkesir529,88
Bartın432,21
Batman109,14
Bayburt472,47
Bilecik480,53
Bingöl204,42
Bitlis105,70
Bolu327,19
Burdur150,14
Bursa418,37
Çanakkale797,34
Çankırı411,58
Çorum425,56
Denizli142,86
Diyarbakır93,92
Düzce354,83
Edirne577,54
Elazığ250,19
Erzincan466,66
Erzurum369,78
Eskişehir524,85
Gaziantep244,58
Giresun591,01
Gümüşhane239,23
Hakkari46,34
Hatay185,50
Iğdır325,36
Isparta317,05
İstanbul804,97
İzmir304,07
Kahramanmaraş210,33
Karabük263,53
Karaman240,86
Kars191,28
Kastamonu653,33
Kayseri397,76
Kırıkkale324,72
Kırklareli882,13
Kırşehir237,82
Kilis508,43
Kocaeli523,52
Konya495,24
Kütahya280,57
Malatya504,00
Manisa239,69
Mardin63,06
Mersin181,94
Muğla204,34
Muş94,86
Nevşehir343,98
Niğde294,14
Ordu501,71
Osmaniye382,82
Rize453,31
Sakarya327,15
Samsun645,17
Siirt73,70
Sinop398,69
Sivas297,54
Şanlıurfa61,84
Şırnak32,17
Tekirdağ619,85
Tokat425,35
Trabzon359,28
Tunceli203,73
Uşak122,08
Van61,69
Yalova690,82
Yozgat350,28
Zonguldak300,74

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