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        Haberler Bilgi Gündem İl il hava durumu tahminleri: 12 Şubat bugün hava nasıl? Meteoroloji ile İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu raporu

        İl il hava durumu tahminleri: 12 Şubat bugün hava nasıl?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre hava durumunda dikkat çeken gelişmeler yaşanacak. Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Tekirdağ, Kırklareli, Kütahya, Giresun, Erzurum, Muş, Bitlis ve Karaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Peki, 12 Şubat bugün hava nasıl? İşte il il hava durumu tahminleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2025 - 00:48 Güncelleme: 12.02.2025 - 00:48
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        Meteoroloji'den yapılan son açıklamada, bugün birçok bölgede pus ve yer yer sis etkili olacak. Yağışların Akdeniz kıyıları, Orta Karadeniz kıyıları ile Giresun çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması tahmin ediliyor. İşte Meteoroloji'den yapılan güncel hava durumu tahminleri...

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        HAVA NASIL OLACAK?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Tekirdağ, Kırklareli, Kütahya, Giresun, Erzurum, Muş, Bitlis ve Karaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Akdeniz kıyıları, Orta Karadeniz kıyıları ile Giresun çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul’un kuzeybatısı, Kırklareli’nin doğusu ve Tekirdağ’ın kuzeydoğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara ile Kıyı Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

        RÜZGAR: Rüzgârın, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege’de kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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        İSTANBUL 0°C, 5°C

        Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzeybatısı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

        İZMİR 3°C, 11°C

        Parçalı ve az bulutlu.

        ANKARA -2°C, 4°C

        Çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı ve hafif kar yağışlı.

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        12 ŞUBAT METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

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