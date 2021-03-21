Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri nedir? Merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan kademeli normalleşme sürecine geçtiğimizi duyurmasının ardından Sağlık Bakanlığı 13-19 Şubat tarihleri arasında illerin risk durumu tablosunu yayınladı. Türkiye Risk Haritası kıpkırmızı oldu. İstanbul'da 178,25'ten 251,12'ye, Ankara'da 68,53'ten 107,99'a, İzmir'de 78,57'den 111,41'e yükseldi. Haftalık verilere göre 100 binde en fazla vakanın başını çeken Samsun'da oran 508,97 oldu.

RİSK DURUMU NASIL BELİRLENİYOR?

Haftalık vaka sayısı 100 binde 10’un altındaki iller “düşük”, 11-35 arası “orta”, 36-100 arası “yüksek”, 100’ün üstündeki iller ise “çok yüksek” riskli’ sayılacak.



13-19 MART HAFTALIK VAKA SAYISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13-19 Mart haftasında illere göre 100 bin kişiye düşen Kovid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı. Buna göre vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 178,25'ten 251,12'ye, Ankara'da 68,53'ten 107,99'a, İzmir'de 78,57'den 111,41'e yükseldi. Haftalık verilere göre 100 binde en fazla vakanın başını çeken Samsun'da oran 508,97 oldu.

Samsun'u Giresun, Sinop, Balıkesir ve Yalova takip etti. Haftalık verilere göre Şırnak, Siirt, Hakkari, Mardin ve Şanlıurfa 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu. Ankara ve İzmir ise ilk kez kırmızı renge döndü.

Haftalık verilere göre Şırnak, Siirt, Hakkari, Mardin ve Şanlıurfa 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

İL İL KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI

İl Adı Sayı Adana 61,58 Adıyaman 169,81 Afyon 47,36 Ağrı 41,46 Aksaray 214,42 Amasya 194,04 Ankara 107,99 Antalya 119,18 Ardahan 86,31 Artvin 113,86 Aydın 69,07 Balıkesir 288,16 Bartın 76,89 Batman 28,54 Bayburt 74,47 Bilecik 114,30 Bingöl 47,56 Bitlis 23,08 Bolu 100,38 Burdur 72,26 Bursa 97,14 Çanakkale 202,75 Çankırı 122,64 Çorum 138,65 Denizli 49,38 Diyarbakır 18,78 Düzce 95,28 Edirne 219,49 Elazığ 80,11 Erzincan 124,13 Erzurum 72,40 Eskişehir 116,56 Gaziantep 87,33 Giresun 356,35 Gümüşhane 105,15 Hakkari 15,69 Hatay 61,77 Iğdır 107,30 Isparta 74,49 İstanbul 251,12 İzmir 111,41 Kahramanmaraş 67,37 Karabük 84,15 Karaman 89,44 Kars 30,53 Kastamonu 197,41 Kayseri 196,07 Kırıkkale 73,91 Kırklareli 155,09 Kırşehir 61,31 Kilis 258,42 Kocaeli 176,39 Konya 252,18 Kütahya 111,33 Malatya 140,54 Manisa 64,66 Mardin 17,08 Mersin 80,70 Muğla 92,33 Muş 21,16 Nevşehir 79,35 Niğde 104,40 Ordu 258,87 Osmaniye 198,52 Rize 202,41 Sakarya 124,49 Samsun 508,97 Siirt 14,20 Sinop 309,06 Sivas 55,83 Şanlıurfa 18,30 Şırnak 8,18 Tekirdağ 168,26 Tokat 248,72 Trabzon 246,95 Tunceli 63,52 Uşak 19,49 Van 27,41 Yalova 275,31 Yozgat 92,82 Zonguldak 81,02

Koronavirüs salgınına karşı alınan 'Kontrollü Normalleşme' tedbirleri kapsamında her hafta vaka sayısına göre risk durumu göz önünde bulundurularak illerin renkleri yeniden tespit edilecek ve iki hafta bir normalleşme uygulaması güncellenecek.

KISITLAMALARA DEVAM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tedbirlerin aynı şekilde devam edeceğini açıkladığı Kabine toplantısının ardından yaptığı konuşmada "Vatandaşlarımızın riski azaltmalarını, şehirlerini bu musibetten kurtulma mücadelesine destek vermesini rica ediyorum. Tedbirlere uymamamız sayesinde yeniden kısıtlamaların ve yasakların geleceğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum" ifadelerini kullandı.