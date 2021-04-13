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İl il risk haritası 13 Nisan! Türkiye risk haritasına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller listesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 20-29 Mart tarihlerinde görülen Kovid-19 vakası sayılarını açıkladı. Türkiye'nin Risk Haritası Sağlık Bakanlığı tarafından her hafta yayınlanıyor ve vaka sayılarına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller olarak ayrılıyor. İşte İl il koronavirüs risk haritası...

İl il risk haritası 13 Nisan! Türkiye risk haritasına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller list

Sağlık Bakanlığı 20-26 Mart illere göre haftalık vaka sayısını yayınladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından illere 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayılarını harita üzerinde paylaştı. Bakan Koca ise yaptığı açıklamada: "İllerimizin risk durumunu gösteren son haritamız. Virüs gücünü kaybetmiş değil. Bu haritayı maviye çevirmek elimizde. Aşı programı toplum bağışıklığını sağlayana kadar mücadele etmeliyiz. Zor olanı aştık kolay olanı kaybetmeyelim." dedi.

İşte il il koronavirüs risk haritası...

20-26 MART İLLERE GÖRE VAKA SAYISI

"covid19.saglik.gov.tr" adresinden de yayınlanan 20-26 Mart tarihlerini kapsayan Türkiye Kovid-19 risk haritasında, ülke genelinde düşük riskli (mavi) kategoride yer alan tek il Şırnak oldu.

Orta riskli (sarı) 10 il, Hakkari, Van, Bitlis, Muş, Batman, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Uşak olarak belirlendi.

Yüksek riskli (turuncu) 12 il arasında Ağrı, Kars, Bingöl, Tunceli, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Kırşehir, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli ile Manisa yer aldı.

Çok yüksek riskli (kırmızı) kategorideki 58 il ise şöyle: "Iğdır, Ardahan, Artvin, Rize, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Trabzon, Giresun, Ordu, Tokat, Sivas, Amasya, Samsun, Sinop, Kastamonu, Çorum, Çankırı, Bartın, Karabük, Zonguldak, Düzce, Bolu, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Kütahya, Bilecik, Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Nevşehir, Kayseri, Malatya, Elazığ, Niğde, Aksaray, Konya, Karaman, Mersin, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Erzincan, Antalya, Muğla, Aydın, İzmir, Isparta."

RİSK DURUMU NASIL BELİRLENİYOR?

Haftalık vaka sayısı 100 binde 10’un altındaki iller “düşük”, 11-35 arası “orta”, 36-100 arası “yüksek”, 100’ün üstündeki iller ise “çok yüksek” riskli’ sayılacak.

İLLERE GÖRE VAKA SAYISI

İl AdıSayı
Adana111,26
Adıyaman230,69
Afyon153,21
Ağrı121,96
Aksaray257,91
Amasya370,50
Ankara272,79
Antalya190,44
Ardahan185,11
Artvin164,60
Aydın153,16
Balıkesir430,63
Bartın232,69
Batman57,39
Bayburt244,17
Bilecik340,62
Bingöl124,57
Bitlis47,29
Bolu287,80
Burdur92,85
Bursa260,43
Çanakkale546,77
Çankırı305,57
Çorum322,56
Denizli94,15
Diyarbakır60,05
Düzce217,85
Edirne409,06
Elazığ153,92
Erzincan321,20
Erzurum245,16
Eskişehir358,90
Gaziantep171,86
Giresun503,88
Gümüşhane206,07
Hakkari36,72
Hatay132,95
Iğdır225,52
Isparta157,39
İstanbul591,45
İzmir218,88
Kahramanmaraş112,83
Karabük202,78
Karaman196,53
Kars106,34
Kastamonu453,00
Kayseri315,94
Kırıkkale179,76
Kırklareli518,33
Kırşehir158,00
Kilis385,88
Kocaeli371,11
Konya426,17
Kütahya190,57
Malatya373,87
Manisa139,04
Mardin48,91
Mersin122,17
Muğla146,59
Muş54,49
Nevşehir209,53
Niğde239,18
Ordu459,94
Osmaniye316,47
Rize404,81
Sakarya241,98
Samsun678,72
Siirt50,74
Sinop360,34
Sivas164,97
Şanlıurfa40,70
Şırnak23,43
Tekirdağ409,13
Tokat334,86
Trabzon353,49
Tunceli170,18
Uşak84,72
Van42,55
Yalova564,03
Yozgat234,55
Zonguldak205,85

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede kontrollü normalleşme döneminde illerin risk durumlarına göre hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin hususlar hatırlatıldı.

Bu kapsamda düşük (Mavi) risk grubunda yer alan Şırnak'ta ve orta risk (Sarı) grubunda yer alan Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Uşak, Van'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında olacak.

Yüksek risk (Turuncu) grubunda yer alan Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Bingöl, Burdur, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Manisa, Tunceli'de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma 21.00-cumartesi 05.00 saatleri arasıyla cumartesi günü saat 21.00'de başlayıp pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanacak.

Çok yüksek risk (Kırmızı) grubunda yer alan Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat, Zonguldak'ta ise hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma günü saat 21.00'de başlayıp cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde olacak.

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