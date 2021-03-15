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İl Sağlık Müdürü Dr.Yavuzyılmaz: Aşı karşıtlığına itibar etmeyin!

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, “Koronavirüs aşısı, aylar süren birçok bilimsel araştırma neticesinde virüse karşı etkili olduğu ortaya koyulunca vatandaşlarımıza uygulanmaya başladı. Ben de koronavirüs aşısının faz 3 çalışmalarında gönüllü oldum ve çalışmalara destek verdim. Bu konuda vatandaşımızın gönlü rahat olsun, aşıyla ilgili şehir efsanelerine itibar etmesinler” dedi

İl Sağlık Müdürü Dr.Yavuzyılmaz: Aşı karşıtlığına itibar etmeyin!
'Aşı karşıtlığına itibar etmeyin!'
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İHA

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, vatandaşların kamuoyunda oluşan bazı söylentilere kulak asmadan, sırası geldiğinde aşılarını yaptırmaları gerektiğini vurguladı.

Covid-19 aşısına karşı kamuoyunda birtakım söylentilerin yayıldığını ve bu durumun bazı vatandaşların aşıya temkinli yaklaşmasına ya da aşıyı reddetmesine sebep olduğuna dikkat çeken Dr. Yavuzyılmaz, “Koronavirüs aşısı, aylar süren birçok bilimsel araştırma neticesinde virüse karşı etkili olduğu ortaya koyulunca vatandaşlarımıza uygulanmaya başladı. Ben de koronavirüs aşısının faz 3 çalışmalarında gönüllü oldum ve çalışmalara destek verdim. Bu konuda vatandaşımızın gönlü rahat olsun, aşıyla ilgili şehir efsanelerine itibar etmesinler” dedi.

"ELİMİZDE BAŞKA BİR SİLAH YOK"

Toplumsal bağışıklık için aşılanmanın önemini belirten Dr. Yavuzyılmaz “Çünkü elimizde başka bir silah yok. Bu yüzden sırası gelen vatandaşlarımız, ister aile sağlığı merkezlerinden isterse hastanelerimizden randevu alarak, aşılarını yaptırsınlar” diye konuştu.

Aşılama çalışmalarında 410 bin rakamına ulaşıldığı bilgisini veren Dr. Yavuzyılmaz, “Son olarak, köy okullarında görev yapan öğretmenlerimizin aşılama işlemlerini tamamladık. İlçe sağlık müdürlüklerimize bağlı mobil ekiplerimiz, riskli gruptaki vatandaşlarımızın evine giderek, aşılarını yapıyor. İlimizde günde 5-10 bin arasında aşı uygulanıyor. Bir günde 25 binin üzerinde aşılama yaptığımız oldu. Aşılama ile ilgili herhangi bir sıkıntımız yok. Bakanlığımız tarafından, yeni hedef grubunun açılmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

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