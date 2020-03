HABERTURK.COM

Türkiye yeni tip koronavirüs (Covid-19)la dört bir yandan mücadele ederken ilahiyatçı ve eğitimci Osman Eğin'in, anne, baba ve yaşlılara sahip çıkılmasına yönelik çağrısı izleyenlerde duygu atmosferi yaratıyor.

Konuşmasına, Kur'an'daki İsra Suresi'nde yer alan, "Onlara merhamet ederek tevazu kanadını indir ve de ki:

- Rabbim! Tıpkı beni küçükken koruyup yetiştirdikleri gibi sen de onlara acı" 24. ayeti hatırlatarak başlayan Eğin, sözlerini şöyle sürdürüyor:

Hepinizin mâlumu olduğu üzere dünyayı kasıp kavuran bir virüsle, bir hastalıkla, bir bela ile karşı karşıyayız. Her ülke, her millet, her devlet kendi ürettiği çözümlerle bu beladan kurtulmaya çalışıyor.

Bizim milletimiz de, bizim devletimiz de, bizim ülkemiz de aynı şekilde...

"YAŞLILARIMIZ BİZİM EN DEĞERLİ VARLIKLARIMIZ"

Fakat ben arada bir fark görüyorum...

Diğer milletler özellikle batı toplumu yaşlılarını gözden çıkarmış gözüküyor. Biz asla böyle davranmamalıyız. Bizim yaşlılarımız, büyüklerimiz gerek kültürümüz itibarıyla gerekse dinimizin bize tavsiye ettiği emirler itibarıyle bizim en değerli varlıklarımızdır.

Okuduğum ayeti kerimede, Cenab-ı Hak İsra Suresi'inde, 'alçak gönüllülükle, esirgeyerek, acıyarak, annene babana; yani en güzel, en iyi değerlerine sahip çık, kol kanat ger' diyor. Acıyarak, esirgeyerek ve alçakgönüllülükle.

"TOPLUMUN, MİLLETİN VE DİNİMİZİN ÇİMENTOSU"

Bizim toplumumuzda annelerimiz, babalarımız ve dedelerimiz bu toplumun, bu milletin; hatta biraz daha düşüncemi ifade edeyim, kendi kanaatimi ifade edeyim, dinimizin bile çimentosu olarak görmemiz gereken değerlerdir.

Öyleyse lütfen istirham ediyorum, bu hengamede, herkesin kendi derdine, kendi problemlerine düştüğü, onları öncelediği böyle bir günde annelerimize, babalarımıza yaşlılarımıza; hele hele toplumda kendisini koruyacak, kendisine değer verecek, kendisine kol kanat gerecek birisi bulunmayanı, mahallemizde, köyümüzde, şehrimizde akrabalarımızdan istirham ediyorum, sahip çıkalım.

"BİZİM BÜTÜN DÜNYA İÇİN DUA ETMEMİZ GEREKİYOR"

Bilelim ki onlara sahip çıkmak, Allah'ın, Cenab-ı Hak'kın bize bir emri, peygamber sallallahü aleyhi vesellemin bir sünneti bir emridir değerli kardeşlerim.

Bugün size 'Cumamız mubarek olsun' diyemedim, gerçekten uzun yıllardan sonra bir cuma namazını bu bela sebebiyle idrak edemedik, bunun üzüntüsünü yaşıyoruz. Onun için o vakit, o saat yine var. İnşallah bizi de mubarek kılar, bu beladan, bu musibetten, bu kederden, bu üzüntüden, millet, memleket, devlet olarak, müminler ve müslümanlar olarak ve bütün dünya, onlara da dua etmemiz gerekiyor. Bakın dünyayı eğer dualarımıza katmazsak, dünya bizi dualarına katıyor, böyle bir belaya düçar oluyoruz.

Bütün insanlığı, bütün canlıları Cenab-ı Hak bu beladan, bu müsibetten tez zamanda kurtarsın, muhafaza eylesin diye temenni ediyorum.

"BİRBİRİMİZİN PROBLEMİNİ KENDİ PROBLEMİMİZ GÖRELİM"

Bilim adamlarımızla, aklımızla, kalbimizle, gönlümüzle işimizle, zihniyetimizle aynı yöne bakmalıyız. Böyle zamanda birbirimize sataşmak, birbirimize laf atmak, birbirimizi tenkit etmek yerine birbirimizin yanında yer almak, kenetlenmek ve aynı istikamete doğru aynı enerjiyle koşmak ve birbirimize yaslanmak zorundayız.

Cenab-ı Hak, birbirine yaslanan birbirine destek veren ve birbirinin problemini kendi problemi gibi gören mümin ve müslüman kullardan eylesin diye temenni ediyorum.

Hepinize hürmetlerimi, saygılarımı sunuyorum.