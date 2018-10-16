Nazım Hikmet, 1950’de Münevver Andaç ile birlikte yaşamaya başladı. Nikah kıymayan çiftin 1951’de oğulları doğdu. Nazım Hikmet, oğluna, çok sevdiği üvey oğlu (Bir önceki eşi Piraye’nin oğlu) Memed’in ismini verdi. Ancak ölüm tehditleri yüzünden oğlu üç aylıkken Türkiye’den kaçtı. Bir süre sonra Mehmet Nazım da annesi ile Fransa’ya yerleşti.

BABASINA KIRGINDI

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, kendilerini bırakıp Rusya'ya iltica eden Nazım Hikmet'e kırgın olan Mehmet Nazım, babası hakkında hiç konuşmadı. Mehmet Nazım'ın ölüm haberini kendisi gibi ressam olan arkadaşı Utku Varlık duyurdu. Yakınları dün Hürriyet Gazetesi'ne ölüm ilanı verdi.

YANLIŞLIK SANILDI

Önce Mehmet Nâzım (Hikmet) yerine Garry Cooper fotoğrafının yanlışlık sonucu basıldığı düşünülse de ilanı veren isimlerden Güllü Aybar yaptığı açıklamada bunun dostları arasında bilinen bir espri olduğunu söyledi. Dün Hürriyet’te yer alan ve Güllü Aybar, Ali ve Rabia Güreli, Gündüz Vassaf, Zeynep Irgat, Fulya Sade, Bike Gürsel ve Komet tarafından verilen ilanda “Canımız, kuzenimiz, arkadaşımız, dostumuz ressam Menmet Nâzım (Mehmet le beau) aramızdan ayrıldı. Acımız sonsuz...” ifadelerine yer verilmişti. Gary Cooper fotoğrafının esprisi de ilanda yer alan ‘Mehmet le beau’ (Güzel, yakışıklı Mehmet) ifedesinde yatıyordu.

JANTİ MEHMET

Paris’ten yakın dostu ressam Komet de bu konuyla ilgili Hürriyet’e şu açıklamayı yaptı: “Bir dönem Paris’de yaşayan sanatçı ve entelektüeller arasında Mehmet isminde pek çok arkadaşımız vardı. Mehmet Güleryüz, Mehmet Ulusel, Mehmet Nâzım gibi. Biz de onları birbirinden ayırmak için ‘Kuş Mehmet’, ‘Kötü Mehmet’, ‘Koyun Mehmet’ gibi çeşitli lakaplar kullanıyorduk kendi aramızda. Mehmet Nâzım’ınki de ‘Mehmet le beau’ yani ’Güzel Mehmet, Janti Mehmet’ti. Onu bütün güzelliği, yakışıklılığı ile hatırlamak için Gary Cooper fotoğrafı kullanıldı.”

HAYATI BOYUNCA OBJEKTİFLERDEN KAÇTI

Mehmet Nâzım’in bir diğer özelliği de ısrarla medyadan uzak durmasıydı. Hayatı boyunca ne bir röportaj vermiş ne de fotoğrafının çekilip kullanılmasına izin vermişti. Dostları da onun bu kararına saygı göstererek ölüm ilanında gençliğinde benzetildiği ünlü aktör Gary Cooper’ın fotoğrafını kullanmayı tercih etti.

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