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        Haberler Bilgi Ekonomi İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ YATTI MI? 2024 Kamu işçilerine ilave tediye ödemeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında hesaplara geçecek?

        İlave tediye ödeme tarihi Aralık 2024: İkinci ilave tediye ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?

        İkinci ilave tediye ödeme tarihi Aralık ayının ortalarına gelinmesiyle birlikte araştırılmaya başlandı. Sene başında Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 2024 yılı ilave tediye ödeme takvimi belli oldu. Karara göre, 6772 sayılı Kanun kapsamında devlet ve ona bağlı müesseselerde çalışan işçilere verilen ek ödemenin ikincisi Aralık ayında hesaplara yatırılacak. Peki, Aralık ayı ilave tediye ödemeleri yattı mı? Kamu işçilerine 2. ilave tediye ödemeleri ne zaman yatacak? İşte detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2024 - 09:58 Güncelleme: 13.12.2024 - 09:58
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        İlave tediye ödemelerinin ikinci yarısı bekleniyor. 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçileri ilgilendiren ek ödeme tarihleri, geçtiğimiz aylarda Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile belli olmuştu. Karara göre, 2024 yılında yapılacak ilave tediye ödemelerinin ikinci yarısı Aralık ayında belirlenen tarihte hesaplara yatırılacak. Peki, 2024 Kamu işçilerine ilave tediye ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte 2. ilave tediye ödeme tarihi Aralık 2024…

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        İKİNCİ İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

        Kamuda çalışan işçilerin ilave tediye ödemelerinin ikinci yarısının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu.

        Devlet ve bağlı müesseselerde çalışan işçilere 2024'te verilecek ilave tediye ödemelerinin ikinci yarısı, 13 Aralık Cuma bugün verilecek. Ödemelerin birinci yarısı ise 14 Haziran tarihinde yapılmıştı.

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        İLAVE TEDİYE (İKRAMİYE) NEDİR?

        Genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan şirket ve kurumlar ve Belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl için bir aylık tutarında devletçe verilen ikramiye ödeneğidir.

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        Birinci ve ikinci maddelerde yazılı olan işçilere mezkür maddeler gereğince yapılan tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararıyla aynı nispette bir ilave tediye daha yapılabilir. Bu kanuna göre yapılacak tediyelerin zamanı Cumhurbaşkanınca tespit olunur.

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        İLAVE TEDİYE ÖDEMESİ KİME VERİLİR?

        "Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkında Kanun" düzenlemesinin;

        "Umumi, mülhak ve hususi bütçeli dairelerle mütedavil sermayeli müesseseler, sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan şirket ve kurumlarla belediyeler ve bunlara bağlı teşekküller, 3460 ve 3659 sayılı kanunların şümulüne giren İktisadi Devlet Teşekkülleri ve diğer bilcümle kurum, banka, ortaklık ve müesseselerinde müstahdem olanlardan İş Kanununun şümulüne giren veya girmiyen yerlerde çalışmakta olan ve İş Kanununun muaddel birinci maddesindeki tarife göre işçi vasfında olan kimselere, ücret sistemleri ne olursa olsun, her yıl için birer aylık istihkakları tutarında ilave tediye yapılır. "

        Maddesi uyarınca, genel ve katma bütçeli kurumlar, özel bütçeli idareler, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar, kamu iktisadi teşekkülleri, belediye ve özel idareler "hizmet akdi" ile çalışan işçilerine ilave tediye ödemesi yapılıyor.

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