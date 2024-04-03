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        Haberler Yaşam İlber Ortaylı kimdir, kaç yaşında? İlber Ortaylı'nın hayatı ve biyografisi

        İlber Ortaylı kimdir, kaç yaşında? İlber Ortaylı'nın hayatı ve biyografisi

        Hem yurt içinde hem de yurt dışında edindiği tarih eğitimi ve geniş bilgi birikimiyle, adeta bir yaşayan kütüphane olarak tanımlanan İlber Ortaylı'nın hayatı, sadece akademik kariyeriyle tanınmıyor. Aynı zamanda eserleriyle ve tarih alanındaki etkileyici katkılarıyla da bilinen Ortaylı son yıllarda yaptığı yayınlar ile her yaştan kitlenin ilgisini çekmektedir. İşte, İlber Ortaylı hayatı hakkında merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2024 - 12:14 Güncelleme: 03.04.2024 - 12:14
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        İlber Ortaylı kimdir, kaç yaşında?
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        Türkiye'nin önde gelen tarihçilerinden biri olan ve sosyal medyada da söylemleri ile her geçen gün popülerleşen İlber Ortaylı’nın hayatı ve eğitimi merak konusu olmaya devam ediyor.

        İlber Ortaylı Kimdir?

        İlber Ortaylı, 21 Mayıs 1947'de Avusturya'nın Bregenz şehrinde doğan Türk tarihçi, akademisyen ve yazardır. Eğitim hayatına Ankara Atatürk Lisesi'nde başlayan Ortaylı, daha sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde öğrenim gördü. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra Viyana Üniversitesi'nde ve ardından Chicago Üniversitesi'nde eğitim aldı.

        Akademik kariyerine 1974 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde doktora yaparak başlayan Ortaylı, 1989 yılında profesör unvanını kazanmıştır. Ankara Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi gibi birçok üniversitede öğretim üyeliği yapmıştır. Özellikle Osmanlı tarihi konusundaki çalışmalarıyla tanınan Ortaylı, Türk tarihine büyük katkı sağlamıştır.

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        2005 ile 2012 yılları arasında Türkiye'nin kültürel mirasının en önemli sembollerinden biri olan Topkapı Sarayı Müzesi'nin müdürlüğünü üstlenmiştir. Bu süreçte, sarayın korunması ve kültürel değerlerin sergilenmesi konularında önemli adımlar atmıştır.

        Halihazırda İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapan İlber Ortaylı, Türk tarihçiliği alanında uluslararası alanda tanınan bir isimdir. Öğrencilerine ve okuyucularına geniş bir perspektif sunan eserleriyle de Türk tarihine dair bilgi birikimini paylaşmaktadır.

        İlber Ortaylı Kaç Yaşında?

        İlber Ortaylı 21 Mayıs 1947'de doğmuştur ve 77 yaşındadır.

        İlber Ortaylı Nereli?

        Avusturya'nın Bregenz şehrinde doğmuştur.

        İlber Ortaylı Özel Hayatı?

        İlber Ortaylı, 1981 yılında Mersin senatörü Dr. Talip Özdolay'ın kızı Ayşe Özdolay ile hayatını birleştirdi ve bu evlilikten Tuna adında bir kızları oldu. Ancak, 1999 yılında yollarını ayırdılar. Ortaylı'nın hayatında ayrı bir öneme sahip olan bir diğer nokta ise çocukluğundan beri büyük bir tutku ve özenle biriktirdiği minyatür otomobillerden oluşan geniş bir koleksiyona sahip olmasıdır. Bu koleksiyon, onun kişisel ilgi alanlarından birini oluştururken, aynı zamanda hayatındaki benzersiz detaylardan birini temsil etmektedir.

        İlber Ortaylı Eserleri ve Ödülleri

        İlber Ortaylı'nın Aldığı Başlıca Ödüller:

        • Sedat Simavi Vakfı Edebiyat Ödülü (1994)
        • Türkiye Yazarlar Birliği Roman Ödülü (2001)
        • Türk Tarih Kurumu Teşvik Ödülü (2005)
        • Ahmet Kâzım Bucak Edebiyat Ödülü (2011)
        • Aydın Doğan Ödülü (2001)
        • Avrupa ile Akdeniz Arasında Lazio Ödülü (2006)
        • Puşkin Ödülü (2007)

        Eserleri:

        • 1974: Tanzimat'tan Sonra Mahallî İdareler
        • 1978: Türkiye'de Belediyeciliğin Evrimi (İlhan Tekeli ile)
        • 1979: Türkiye İdare Tarihi
        • 1980: Osmanlı İmparatorluğu'nda Alman Nüfuzu
        • 1981: Gelenekten Geleceğe
        • 1983: İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı
        • 1985: Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Yerel Yönetim Geleneği
        • 1986: İstanbul'dan Sayfalar
        • 1994: Hukuk ve İdare Adamı Olarak Osmanlı Devleti'nde Kadı
        • 1996: Türkiye İdare Tarihine Giriş
        • 2000: Osmanlı Aile Yapısı
        • 2001: Tarihin Sınırlarına Yolculuk
        • 2001: Osmanlı İmparatorluğu'nda İktisadî ve Sosyal Değişim
        • 2002: Osmanlı Mirasından Cumhuriyet Türkiyesi'ne (Taha Akyol’la)
        • 2004: Osmanlı Barışı
        • 2005: Barış Köprüleri: Dünya'ya Açılan Türk Okulları
        • 2006: Osmanlı'yı Yeniden Keşfetmek-1
        • 2006: Kırk Ambar Sohbetleri
        • 2006: Osmanlı'yı Yeniden Keşfetmek-2
        • 2007: Eski Dünya Seyahatnamesi
        • 2007: Yahudilik Tarihi, Ahmet Almaz ile 2007 Nokta Kitap
        • 2007: Avrupa ve Biz
        • 2007: Batılılaşma Yolunda
        • 2007: Osmanlı'yı Yeniden Keşfetmek-3
        • 2007: Mekân ve Olaylarıyla Topkapı Sarayı
        • 2008: Osmanlı Sarayında Hayat
        • 2008: Tarihimiz ve Biz
        • 2008: Tarihin İzinde
        • 2009: Tarihin Işığında
        • 2010: Türkiye'nin Yakın Tarihi
        • 2011: Defterimden Portreler
        • 2011: Tarihin Gölgesinde (Taha Akyol’la)
        • 2012: Yakın Tarihin Gerçekleri, Timaş Yayınları
        • 2012: Cumhuriyetin İlk Yüzyılı 1923-2023, Timaş Yayınları
        • 2013: İlber Ortaylı Seyahatnamesi, Timaş Yayınları
        • 2014: İmparatorluğun Son Nefesi, Timaş Yayınları
        • 2014: Eski Dünya Seyahatnamesi, Timaş Yayınları
        • 2015: Türklerin Tarihi, Orta Asya'nın Bozkırlarından Avrupa'nın Kapılarına, Timaş Yayınları
        • 2016: Türklerin Tarihi, Anadolu'nun Bozkırlarından Avrupa'nın İçlerine, Timaş Yayınları
        • 2016: İttihat ve Terakki
        • 2016: Hukuk ve İdare Adamı Olarak Osmanlı Devleti’nde Kadı
        • 2016: Osmanlı’ya Bakmak Osmanlı Çağdaşlaşması
        • 2016: İstanbul'dan Sayfalar
        • 2017: Türklerin Altın Çağı
        • 2017: Tarihe Yön Veren 100 Lider
        • 2018: Gazi Mustafa Kemal Atatürk
        • 2019: Bir Ömür Nasıl Yaşanır
        • 2020: Türklerin Tarihi
        • 2021: Yakın Tarihin Gerçekleri, Kronik Kitap
        • 2022: İnsan Geleceğini Nasıl Kurar?
        • 2022: Türklerin Tarihi 2, Kronik Kitap
        • 2023: 1923 Cumhuriyetin İlk Yüzyılı 2023
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