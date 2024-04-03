İlber Ortaylı kimdir, kaç yaşında? İlber Ortaylı'nın hayatı ve biyografisi

Türkiye'nin önde gelen tarihçilerinden biri olan ve sosyal medyada da söylemleri ile her geçen gün popülerleşen İlber Ortaylı’nın hayatı ve eğitimi merak konusu olmaya devam ediyor.

İlber Ortaylı Kimdir?

İlber Ortaylı, 21 Mayıs 1947'de Avusturya'nın Bregenz şehrinde doğan Türk tarihçi, akademisyen ve yazardır. Eğitim hayatına Ankara Atatürk Lisesi'nde başlayan Ortaylı, daha sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde öğrenim gördü. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra Viyana Üniversitesi'nde ve ardından Chicago Üniversitesi'nde eğitim aldı.

Akademik kariyerine 1974 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde doktora yaparak başlayan Ortaylı, 1989 yılında profesör unvanını kazanmıştır. Ankara Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi gibi birçok üniversitede öğretim üyeliği yapmıştır. Özellikle Osmanlı tarihi konusundaki çalışmalarıyla tanınan Ortaylı, Türk tarihine büyük katkı sağlamıştır. REKLAM 2005 ile 2012 yılları arasında Türkiye'nin kültürel mirasının en önemli sembollerinden biri olan Topkapı Sarayı Müzesi'nin müdürlüğünü üstlenmiştir. Bu süreçte, sarayın korunması ve kültürel değerlerin sergilenmesi konularında önemli adımlar atmıştır.

Halihazırda İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapan İlber Ortaylı, Türk tarihçiliği alanında uluslararası alanda tanınan bir isimdir. Öğrencilerine ve okuyucularına geniş bir perspektif sunan eserleriyle de Türk tarihine dair bilgi birikimini paylaşmaktadır. İlber Ortaylı Kaç Yaşında? İlber Ortaylı 21 Mayıs 1947'de doğmuştur ve 77 yaşındadır. İlber Ortaylı Nereli? Avusturya'nın Bregenz şehrinde doğmuştur. İlber Ortaylı Özel Hayatı? İlber Ortaylı, 1981 yılında Mersin senatörü Dr. Talip Özdolay'ın kızı Ayşe Özdolay ile hayatını birleştirdi ve bu evlilikten Tuna adında bir kızları oldu. Ancak, 1999 yılında yollarını ayırdılar. Ortaylı'nın hayatında ayrı bir öneme sahip olan bir diğer nokta ise çocukluğundan beri büyük bir tutku ve özenle biriktirdiği minyatür otomobillerden oluşan geniş bir koleksiyona sahip olmasıdır. Bu koleksiyon, onun kişisel ilgi alanlarından birini oluştururken, aynı zamanda hayatındaki benzersiz detaylardan birini temsil etmektedir.