        İlber Ortaylı'nın kızı iddiaları yalanladı

        İlber Ortaylı'nın kızı iddiaları yalanladı

        Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın kalp krizi geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı iddiası kızı Tuna Ortaylı Kazıcı tarafından sosyal medya paylaşımıyla yalanlandı

        Giriş: 03.10.2025 - 00:50 Güncelleme: 03.10.2025 - 00:53
        İlber Ortaylı'nın kızı iddiaları yalanladı
        Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın kalp krizi geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı iddiasıyla çeşitli sosyal medya hesaplarında ve haber sayfalarında gündeme düşen iddia, Ortaylı'nın kızı Tuna Ortaylı Kazıcı tarafından yalanlandı.

        Kazıcı yaptığı paylaşımda babasının ufak bir rahatsızlık sebebiyle, kontrol amaçlı hastaneye yattığını ancak kalp krizi geçirmediğini söyledi. Açıklamanın tamamı şu şekilde yapıldı:

        "Babam kalp krizi geçirmedi, yoğun bakımda da değil, ufak bir rahatsızlık sebebiyle, kontrol amaçlı hastaneye yattı hepsi bu. Şu anda gece 12:00 ve hastanedeyiz, ilginiz ve endişeleriniz için yürekten teşekkür ederiz ama hastane odasında susmayan telefonlarla dinlenmekte olan bir hastanın uykusunu bölüyorsunuz."

        Öte yandan İlber Ortaylı "Sevgili okurlarım, ufak bir rahatsızlık nedeniyle kontrol amaçlı hastaneye geldim. Kısa sürede taburcu edileceğim. Arayan, soran tüm dostlara teşekkür ediyorum. Endişelenmenizi gerektirecek bir durum yok. Hepinize sağlıklı günler dilerim." açıklamasını yayınladı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

