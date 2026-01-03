Habertürk
        İletişim Başkanı Duran'dan, Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki | Son dakika haberleri

        İletişim Başkanı Duran’dan, Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sözlerine tepki

        İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sorumsuz ve nezaketten uzak üslubu, daha bir gün önce ifade ettiği 'kutuplaşmadan çıkalım' söylemiyle açık bir çelişkidir. Özel'in dili; hakikati değil, öfkeyi ve çarpıtmayı yansıtmaktadır" açıklamasında bulundu

        Habertürk
        Giriş: 03.01.2026 - 23:01 Güncelleme: 03.01.2026 - 23:01
        Duran'dan Özel'in sözlerine tepki
        İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan sorumsuz ve nezaketten uzak üslubu, daha bir gün önce ifade ettiği 'kutuplaşmadan çıkalım' söylemiyle açık bir çelişkidir. Özel’in dili; hakikati değil, öfkeyi ve çarpıtmayı yansıtmaktadır. Türkiye’nin dış politikası hamasi ve fırsatçı sloganlarla değil, devletimizin ve milletimizin çıkarları çerçevesinde devlet aklıyla yürütülür. Türkiye, uluslararası hukuk ve egemenliğe saygı ilkeleri konusunda her zaman tutarlı olmuştur. Kimden gelirse gelsin hukuksuzluğa karşı duruşumuz nettir. Sayın Cumhurbaşkanımızın uluslararası platformlarda ve ikili temaslarında ortaya koyduğu tavır ile ülkemizin hak ve menfaatleri konusundaki kararlı ve cesur duruşu, liderlik iradesinin açık göstergesidir. Cumhurbaşkanımız, küresel muhataplarıyla Türkiye’nin menfaatlerini savunur. Ülkemizi masada ve sahada güçlü kılan da bu dirayetli ve tecrübeli liderliktir. Sayın Cumhurbaşkanımızın meşruiyeti, herhangi bir dış merkezin değil; doğrudan milletimizin sandıkta ortaya koyduğu iradenin sonucudur. Varlığı, millî iradenin en açık tezahürüdür. Bu irade, başkalarından onay beklemeden Türkiye’nin rotasını da liderliğini de belirlemeye devam edecektir” ifadelerini kullandı.

