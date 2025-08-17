İlhan Palut: Bugün bir puanı kazanan taraf onlar oldu

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, geçen hafta istedikleri başlangıcı yapamadıklarını hatırlatarak, bu maçta ise oyunu geliştirdiklerini söyledi.

Palut, “Maçın geneline baktığınızda geçen hafta iç sahada istemediğimiz bir başlangıç yaptık. Rakibin ertelenen bir maçı vardı, bu nedenle rakibi tam anlamıyla analiz etme şansımızın olmadığı bir ortam oluştu. Sadece hazırlık maçlarından belli bölümler bize ipuçları verdi. Ayrıca rakibin, aynı hocayla geçen sezon oynadığı son maçlar bizim için yol gösterici oldu. Oyuna baktığınız zaman geçen hafta bir 35 dakikalık bir oyun vardı, sürdüremediğimiz, gerisini getiremediğimiz. Bu hafta ise o süreyi biraz daha artırdık. Karşılamamız tam da maç öncesinde düşündüğümüz gibiydi. Genelde önde baskı yaptık. Paslarla çıkmaya çalışan bir takım olan Alanyaspor’u zorladı ve onları uzun toplara itti. Futbol sadece top rakipteyken oynanmıyor. Top bize geçtiğinde dönem dönem hatalarımız olsa da pas oyunuyla doğru opsiyonları bulup rakip ceza sahasına inerek gol pozisyonları yakaladık. İkinci yarıda ilk yarıya göre dominant değildik ama yine topa daha çok sahip olan ve arayan taraf Çaykur Rizespor’du. İkinci maçımız, çok gol kaçırıyoruz. Bugün hiç pozisyon vermedik. Göztepe maçında ise rakip geldiğinin hepsini attı. Bu denklemi lehimize çevirmeliyiz. Bugün pozisyon vermeyen bir takım olarak üç puanı almak isterdik. Ama pozitif yönden baktığımızda ilerisi için bölüm bölüm iyi sinyaller aldığımızı söyleyebilirim. Göztepe maçında da 35 dakikalık çok yetersiz bir zaman diliminde bunları görmüştüm. Çok daha iyi olmalıyız. Fizik olarak bir maçı etkin oynadığımız dakikaları maçın sonuna kadar sürdürebilecek kalitede olmalıyız. Oyunumuzu ezberlemeli ve otomatikleştirmeliyiz. Sonuçta futbol bir sonuç oyunu. İki maçta bir puan alabildik. Bir maçımız ertelendi. Ardından Galatasaray deplasmanına gideceğiz. Yani üç hafta sonunda iki maç oynamış olsak da bir puanda kalmış olduk. Onun için futbol sonuç oyunu, yakaladıklarımızı değerlendirip puan olarak daha iyi seviyelere gelmeliyiz. Ama oyuncularımı kutluyorum. İyi mücadele ettiler. Adım adım daha iyi olacağız. Alanyaspor’a da başarılar diliyorum. Bugün bir puanı kazanan taraf onlar oldu” dedi.

‘SOWE ŞANSSIZLIĞINI KIRMALI’

Palut, Ali Sowe’un performansıyla ilgili soruya, “Göztepe maçında pozisyonlara girerken zorlanıyordu, çok net değildi. Ama bu maçta netti, gol pozisyonlarına güçlü girdi. Bu şanssızlığını tez zamanda kırmasını bekliyoruz. Sowe geç başladı. Birçok oyuncumuz kampa geç başladı. Onları fizik olarak belli seviyeye getirmek zaman alıyor” yanıtını verdi.

‘KALECİ TRANSFERİ BİTMEK ÜZERE’

Transferle ilgili soruya ise Palut, “Kaleci konusunda geçen hafta da söylediğim gibi iki isimle görüşmelerimiz sürüyor. Çok istediğimiz bir kaleci vardı ancak son anda tercihini başka bir kulüpten yana kullandı. Bir oyuncuya fazla odaklandığınızda diğer opsiyonları bekletmek zorunda kalıyorsunuz. Biz de bu durumu yaşadık. Ama şu anda elimizde bitmeye çok yakın iki opsiyon var. Onlardan birini alacağız inşallah. Taylan Antalyalı ile de ilgileniyoruz” diye konuştu.