İlhan Palut: VAR kayıtları saha içinden koparıyor

Verdikleri mücadeleye rağmen karşılaşmadan 2 puan kaybettiklerini belirten Palut, "Üç gün sonra maçımız var. Bugün ne kadar üzülmüş olsak da kazanmaya ne kadar yakın olduğumuz bir maçtan 1 puanla ayrılıyor olsak da yarın itibarıyla Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başlayacağız." dedi.

Palut, bir gazetecinin VAR odası kayıtlarının yayınlanmasıyla ilgili sorusuna, "Şu anda açıklamalar fırtınası, VAR kayıtlarının dinlenmesi tamamen saha içinden ülke futbolunu koparmaya doğru gidiyor. Bundan çok da memnun değilim, rahatsızım. Bazı sorunlar ve hatalar oluyor ama inşallah tez zamanda çözülür. 'VAR kayıtlarında ne var, VAR hakemi ne demişti, biz de bir açıklama yapalım, hakkımızı koruyalım' gibi algı fırtınası bir an önce biter. Ligimizin marka değerini artıracak en doğru yer olan saha içine döneriz." diye cevap verdi.