İlhan Palut: VAR kayıtları saha içinden koparıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig arabam.com Konyaspor
ABONE OL

İlhan Palut: VAR kayıtları saha içinden koparıyor

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında evinde Demir Grup Sivasspor ile 2-2 berabere kalan Arabam.com Konyaspor'un teknik direktörü İlhan Palut, 2 puan kaybettikleri için üzgün olduğunu söyledi.

İlhan Palut: VAR kayıtları saha içinden koparıyor
AA

Palut, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Verdikleri mücadeleye rağmen karşılaşmadan 2 puan kaybettiklerini belirten Palut, "Üç gün sonra maçımız var. Bugün ne kadar üzülmüş olsak da kazanmaya ne kadar yakın olduğumuz bir maçtan 1 puanla ayrılıyor olsak da yarın itibarıyla Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başlayacağız." dedi.

Palut, bir gazetecinin VAR odası kayıtlarının yayınlanmasıyla ilgili sorusuna, "Şu anda açıklamalar fırtınası, VAR kayıtlarının dinlenmesi tamamen saha içinden ülke futbolunu koparmaya doğru gidiyor. Bundan çok da memnun değilim, rahatsızım. Bazı sorunlar ve hatalar oluyor ama inşallah tez zamanda çözülür. 'VAR kayıtlarında ne var, VAR hakemi ne demişti, biz de bir açıklama yapalım, hakkımızı koruyalım' gibi algı fırtınası bir an önce biter. Ligimizin marka değerini artıracak en doğru yer olan saha içine döneriz." diye cevap verdi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Napoli'yi Inter durdurdu! Seri sona erdi
FUTBOL Napoli'yi Inter durdurdu!
Galatasaray: 2 - MKE Ankaragücü: 1 | MAÇ SONUCU! Cimbom, Kadıköy'e lider gidiyor
FUTBOL Cimbom, Kadıköy'e lider gidiyor
Beşiktaş'ta transfer zirvesi!
FUTBOL Beşiktaş'ta transfer zirvesi!
Antalyaspor - Fenerbahçe maçındaki Antalyaspor golü ofsayt mı? Eski hakemler ne dedi? - Fenerbahçe haberleri son dakika
FUTBOL O pozisyona ne dediler?
Galatasaray-Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Okan Buruk'un Galatasaray muhtemel 11'i... - GS haberleri
FUTBOL Buruk'un Ankaragücü 11'i
Antalyaspor Fenerbahçe maçı yazar yorumları: Serdar Ali Çelikler: Şampiyonlar Ligi finali gibi hırslılardı... - Fenerbahçe haberleri
FUTBOL "Başa dert açabilir"
Kasımpaşa: 4 - Alanyaspor: 1 | MAÇ SONUCU
FUTBOL Alanya'ya Paşa tokadı
Vitor Pereira'dan flaş Jorge Jesus açıklaması: "Fenerbahçe'de olması komik"
FUTBOL "F.Bahçe'de olması komik"
Galatasaray'dan TFF'ye çıkarma: Antalyaspor - Fenerbahçe maçı VAR kayıtları...
FUTBOL Galatasaray'dan TFF'ye çıkarma
Okan Buruk: Icardi ve Torreira, Fenerbahçe derbisine yetişecek
FUTBOL "Icardi ve Torreira derbiye yetişecek"

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.