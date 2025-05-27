İlhan Şeşen'e veda

Türk Pop Müziği'nin nam-ı diğer amcası İlhan Şeşen, dün 76 yaşında hayata veda etti.

'Sarılınca Sana', 'Ellerimde Çiçekler' ve 'Neler Oluyor Bize' gibi dillerden düşmeyen şarkılara imza atan usta sanatçıya 2023'te akciğer kanseri teşhisi konulmuştu.

Habertürk'ten Çetin Kan ile Atakan Makar'ın haberine göre; İlhan Şeşen için Caddebostan Kültür Merkezi'nde anma töreni düzenleniyor.

İlhan Şeşen'in eski eşi Arzu Şeşen, kızı Melis Şeşen Kılman ve torunu Nefes Kılman

İlhan Şeşen'in cenaze namazı, öğle namazına müteakip Üsküdar'daki Şakirin Camii'nde kılınacak. Merhum sanatçının cenazesi, Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

İLHAN ŞEŞEN HAKKINDA

18 Haziran 1948’de Manisa’da doğan, popüler Türk müziğinin nam-ı diğer amcası İlhan Şeşen, Hukuk Fakültesi’ni bitirdikten sonra 10 yıl serbest avukat olarak çalıştı. 1968’de dans müziği orkestralarında şarkıcılık yaparak müziğe başladı ve aynı yıl gitar çalmayı öğrendi. 1971'de 'Kavga' isimli bir kırkbeşlik plak çıkarttı. 1983’te avukatlık mesleğini bırakarak yeğenleri Gökhan ve Burhan Şeşen ile beraber 'Grup Gündoğarken'i kurdu.

Sanatçının yeğenleri Burhan Şeşen ile Gökhan Şeşen, üzüntülerini şöyle dile getirdi: Ardından bir şeyler yazmak o kadar zor ki. Hatta senin ağzından söylersek "çok saçma" Vedaları sevmezsin. Biz de öyle. Tekrar buluşana kadar hoşçakal...

Talat Bulut'un 'Annem' adlı dizide birlikte rol aldığı İlhan Şeşen'in veda töreninde bir hayli üzgün olduğu görüldü.

Grubun çalışmalarına ara verdiği dönemde, 1994'te 'Aşk Haklı' isimli solo albümünü yaptı. TRT’ye 'Gençler Haklı' isimli bir program hazırlayan Şeşen, 1995'te bu defa özel bir kanalda 'Arka Pencere' isimli bir programın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendi. 'Amcam Burada' isimli bir de radyo programı hazırlayan İlhan Şeşen, İkinci solo albümü 'Neler Oluyor Bize'yi 2002 Ocak ayında sevenleriyle buluşturan İlhan Şeşen, albümün içindeki bütün şarkıları ve özellikle 'Neler Oluyor Bize' adlı şarkısıyla büyük bir çıkış yakaladı.