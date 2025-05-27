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        Haberler Magazin İlhan Şeşen'e veda - Magazin haberleri

        İlhan Şeşen'e veda

        Akciğer kanseri nedeniyle dün vefat eden usta müzisyen İlhan Şeşen, son yolculuğuna uğurlanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2025 - 11:05 Güncelleme: 27.05.2025 - 11:11
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        İlhan Şeşen'e veda
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        Türk Pop Müziği'nin nam-ı diğer amcası İlhan Şeşen, dün 76 yaşında hayata veda etti.

        'Sarılınca Sana', 'Ellerimde Çiçekler' ve 'Neler Oluyor Bize' gibi dillerden düşmeyen şarkılara imza atan usta sanatçıya 2023'te akciğer kanseri teşhisi konulmuştu.

        Habertürk'ten Çetin Kan ile Atakan Makar'ın haberine göre; İlhan Şeşen için Caddebostan Kültür Merkezi'nde anma töreni düzenleniyor.

        İlhan Şeşen'in eski eşi Arzu Şeşen, kızı Melis Şeşen Kılman ve torunu Nefes Kılman

        İlhan Şeşen'in cenaze namazı, öğle namazına müteakip Üsküdar'daki Şakirin Camii'nde kılınacak. Merhum sanatçının cenazesi, Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

        İLHAN ŞEŞEN HAKKINDA

        18 Haziran 1948’de Manisa’da doğan, popüler Türk müziğinin nam-ı diğer amcası İlhan Şeşen, Hukuk Fakültesi’ni bitirdikten sonra 10 yıl serbest avukat olarak çalıştı. 1968’de dans müziği orkestralarında şarkıcılık yaparak müziğe başladı ve aynı yıl gitar çalmayı öğrendi. 1971'de 'Kavga' isimli bir kırkbeşlik plak çıkarttı. 1983’te avukatlık mesleğini bırakarak yeğenleri Gökhan ve Burhan Şeşen ile beraber 'Grup Gündoğarken'i kurdu.

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        Sanatçının yeğenleri Burhan Şeşen ile Gökhan Şeşen, üzüntülerini şöyle dile getirdi: Ardından bir şeyler yazmak o kadar zor ki. Hatta senin ağzından söylersek "çok saçma" Vedaları sevmezsin. Biz de öyle. Tekrar buluşana kadar hoşçakal...

        Talat Bulut'un 'Annem' adlı dizide birlikte rol aldığı İlhan Şeşen'in veda töreninde bir hayli üzgün olduğu görüldü.

        Grubun çalışmalarına ara verdiği dönemde, 1994'te 'Aşk Haklı' isimli solo albümünü yaptı. TRT’ye 'Gençler Haklı' isimli bir program hazırlayan Şeşen, 1995'te bu defa özel bir kanalda 'Arka Pencere' isimli bir programın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendi. 'Amcam Burada' isimli bir de radyo programı hazırlayan İlhan Şeşen, İkinci solo albümü 'Neler Oluyor Bize'yi 2002 Ocak ayında sevenleriyle buluşturan İlhan Şeşen, albümün içindeki bütün şarkıları ve özellikle 'Neler Oluyor Bize' adlı şarkısıyla büyük bir çıkış yakaladı.

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        Dördüncü solo albümü 'Aşk Yalan' ise Mayıs 2005’te müzik marketlerdeki yerini aldı. 2013'te 'Gel' albümünü piyasaya çıkardı.

        2017 Mayıs ayında Sony Music etiketiyle 'İstanbullu Şarkılar' albümü yayınlandı. Sanatçı bu albümde 'Ayrılık Üstüne' isimli şarkısını kliplendirdi. Şeşen, beğeni toplayan albümün ardından 2018'de sözü ve müziği kendisine, tüm düzenlemeleri ise dünya çapında başarılarını ispatlamış piyanist Burçin Büke’ye ait olan, İlhan Şeşen ve Burçin Büke ortaklığında derlenen 'Ciddi Eğlence' albümünü müzikseverlerle buluşturdu.

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        Usta sanatçının aynı yıl yayımlanan 'Hediyem' isimli tribute albümünde ise, birbirinden değerli sanatçı dostlarının yorumları yer aldı. Sanatçının 47'nci sanat yılını da taçlandıran 14 İlhan Şeşen şarkısının yer aldığı albümde; 'Sensiz Olmaz' (Yalın), 'Sıcaklardandır' (Dilhan Şeşen) ve 'Sen Benim Şarkılarımsın' (İhtiyaç Molası) şarkılarıyla kliplendirildi.

        İlhan Şeşen, 'Yeditepe İstanbul', 'Bir Tatlı Huzur', 'Cesur Kuşku', 'Mühürlü Güller', 'Aliye', 'Annem', 'Hayatımın Rolü', 'Görüş Günü Kadınları', 'Milat' ve 'Aşk Yalanı Sever' dizilerinde de rol aldı. Şeşen, son olarak ise 2022'de 'Alabora Aşk' filmiyle izleyici karşısına çıktı.

        Kadıköy Belediyesi, geçtiğimiz şubat ayında İlhan Şeşen'in 55'inci sanat yılını özel bir etkinlikle kutlamıştı.

        "BU ŞARKI OLMASAYDI BEN OLMAZDIM"

        İlhan Şeşen, 2023'te 'Neler Oluyor Bize' parçasının kendisi için çok önemli olduğunu vurgulayarak; "Bu şarkı olmasaydı, ben olmazdım. Benim burada sizlerin karşısında olma sebebim bu şarkıdır. Aslında politik maksatlı yazdığım bu şarkıyı sonradan politikayı sevmediğim için aşka çevirdim" demişti.

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