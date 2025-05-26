Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ünlülerin İlhan Şeşen acısı

        İlhan Şeşen'in vefatı ünlüleri yasa boğdu

        76 yaşında hayatını kaybeden usta müzisyen İlhan Şeşen'in vefatı, ünlüleri yasa boğdu. Ünlüler; üzüntülerini, taziye mesajlarıyla dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.05.2025 - 15:28 Güncelleme: 26.05.2025 - 16:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        İlhan Şeşen'in vefatı ünlüleri yasa boğdu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören İlhan Şeşen, 76 yaşında hayata veda etti. İlhan Şeşen'in vefat haberini alan ünlü isimler; üzüntülerini, taziye mesajlarıyla dile getirdi.

        İlhan Şeşen vefat etti
        İlhan Şeşen vefat etti

        Yılmaz Erdoğan: Başımız sağ olsun...

        Ajda Pekkan: Müziğiyle kalbimize işledi, sözleriyle hayatımıza dokundu. Çok özel, çok zarif bir insandı. Onu her zaman sevgiyle hatırlayacağız.

        Zafer Algöz: Kıymetli şarkıcı ve besteci İlhan Şeşen'i kaybettik. Uzun süredir akciğer kanserini yenmek için uğraşıyordu... Başımız sağ olsun.

        Bülent Ortaçgil: Amcayı kaybettik. Akranlar, dostlar, yavaş yavaş gidiyorlar. Ne diyelim...

        Ata Demirer: 1998 yılı... 3 - 5 kişinin geldiği stand-up gösterilerim var, çömezim, kimse tanımıyor beni. Bir akşam "İlhan Şeşen geldi" dediler hâlâ hatırımda; şapkasıyla, gülümsemesiyle beni seyretmeye gelmiş usta. Hiç kimse daha beni tanımazken... Sonrası tatlı bir tanışlık; Bozcaada geceleri, bağlar, sohbetler, nasihatler... Hayatımın en zor ve en güzel yıllarının değişmez müziği nur içinde yat. Allah, rahmet eylesin, mekânı cennet olsun İlhan ağabeyin. Yarattıklarıyla hep var olacak sanatçılardan biri... Onun deyimiyle; "Gecelerden bir gece o bir yıldızdı..."

        Ayşegül Aldinç: Ah be İlhan... Ardından yazmak öyle zor ki... Müzikal anlamda gümrah zamanların sadece şahidi olmayıp, içinde bulunduğum için kendimi hep şanslı hissettim. Yollarımız seninle kesiştiği için daha da şanslıydım. Lakabın vechile yalnızca Burhan’cığım ve Gökhan’cığıma değil, zaman zaman hepimize amcalık ettiğin pederşahi tavırların, aşklarımıza eşlik eden, ayrılıklarımızda teselli bulduğumuz şarkılarınla hep hatırlanacaksın. Gerçek sanatçının ölümsüzlüğü bu işte İlhan’cığım. Konserimde söylemek için ilk albümüm ve Ayşegül Aldinç için yarattığın 'Farketmez' isimli şarkımızın üzerinden geçtiğim bir anda artık aramızda olmadığın haberini almak ne acı, ne yaman bir tesadüf... Bir yıldız gibi gökte kayıp gittiğin yerde nurlar içinde uyu. Mekânın cennet, Allah’ın rahmeti üzerine olsun. Sevgili ailene tüm sevenlerine sabırlar dilerim. Canım benim...

        Yalın: Müzik yolculuğumdaki, şarkılarımdaki, hayatımdaki yerini seninle paylaşabildim. Seninle yan yana şarkılar söyleyebildim. En sevdiğim şarkını albümünde, sahnede, söyleyebildim. O şarkıları nasıl yazdığını sorabildim. Her şey için teşekkür ederim. Seni çok çok özleyeceğim.

        Semiramis Pekkan: Çok üzgünüm.

        Sıla Gençoğlu: İlhan Şeşen'in vefat haberiyle oldukça sarsıldım. İlham veren büyük ustalarımızdan birini kaybettik. Ruhu şad olsun, nurlarda yatsın.

        Ercan Saatçi: Ah ve amca... Neler oluyor bize... Mekânın cennet olsun İlhan Şeşen.

        Melek Baykal: Çok değerliydi... Kaybettik maalesef... Nurlarda uyusun.

        Tuba Büyüküstün: Ahh İlhan ağabey... Huzurla uyu.

        Ege: Sen de gittin... Şu hayatta bize ağabeylik yapacak, ilham verecek, örnek olacak kaç kişi kaldı? Allah'tan çok güzel şarkılar bıraktın. Hâlâ sahnede söylediğim, içinde yaşadığım, kalbimde yaşattığım... Işıklar içinde uyu.

        Fazıl Say: İlhan Şeşen; "En güzelini tatmadım belki sevdaların..."

        Suat Suna: Bugün doğum günüm. 50'nci yaşıma alışmaya çabalarken, çok sevdiğim ağabeyim İlhan Şeşen'i kaybettiğimizi öğrendim. İnsan bazı ölümleri kabullenemiyor. Ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum.

        Türkü Akbayram: Ah bu eksilmeler...

        Yonca Lodi: Ne desem olmayacak bir gün daha... Ne desem eksik, ne desem sensiz olmaz.... Huzur içinde uyu amca. Penceremizin perdesini havalandıran her rüzgarda bizimlesin.

        Işın Karaca: Bir çınar daha aramızdan ayrıldı. Hoşça kal amcam... Çok yormuştu bu illet... Yattığın yer huzurla dolsun inşallah.

        İbrahim Tatlıses

        Zeynep Bastık

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İlhan Şeşen
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yıldırım düşen minarede yangın çıktı!
        Yıldırım düşen minarede yangın çıktı!
        "Görevi kötüye kullananların gözünün yaşına bakmayız"
        "Görevi kötüye kullananların gözünün yaşına bakmayız"
        İlhan Şeşen vefat etti
        İlhan Şeşen vefat etti
        Bir kadının öldürülme nedeni: Yeni koltuk takımı!
        Bir kadının öldürülme nedeni: Yeni koltuk takımı!
        İsrail Gazze'de sivillerin sığındığı okulu hedef aldı!
        İsrail Gazze'de sivillerin sığındığı okulu hedef aldı!
        2 aylık eşini satırla öldürmüştü! Vahşetin detayları kan dondurdu!
        2 aylık eşini satırla öldürmüştü! Vahşetin detayları kan dondurdu!
        Fenerbahçe'ye zorlu rakipler!
        Fenerbahçe'ye zorlu rakipler!
        AYM'den "3600 ek gösterge" kararı
        AYM'den "3600 ek gösterge" kararı
        Buruk'tan transfer ve Osimhen sözleri!
        Buruk'tan transfer ve Osimhen sözleri!
        Künefe zincirine FETÖ operasyonu: 33 gözaltı
        Künefe zincirine FETÖ operasyonu: 33 gözaltı
        Osimhen transferi için bizzat görüştü!
        Osimhen transferi için bizzat görüştü!
        Sarı-lacivert bayram!
        Sarı-lacivert bayram!
        Galatasaray, Boğaz'da şampiyonluğu kutladı!
        Galatasaray, Boğaz'da şampiyonluğu kutladı!
        Japonlar neden yerde yatıyor? Yatak yerine futon!
        Japonlar neden yerde yatıyor? Yatak yerine futon!
        Fransız first lady'den kocası Macron'a tokat
        Fransız first lady'den kocası Macron'a tokat
        Kulakları bulunamamıştı! Sır perdesi aralandı!
        Kulakları bulunamamıştı! Sır perdesi aralandı!
        Sevgilisini saatlerce dövmüştü... İstenen ceza açıklandı!
        Sevgilisini saatlerce dövmüştü... İstenen ceza açıklandı!
        Konut fiyatlarında yeni dönem
        Konut fiyatlarında yeni dönem
        Başarısı bütçesini aştı
        Başarısı bütçesini aştı
        Üç günde 204 milyon dolar
        Üç günde 204 milyon dolar