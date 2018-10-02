FETÖ’nün medya yapılanmasına ilişkin Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak’ın İstinaf Mahkemesi’nde yeniden yargılandığı dava, sanıkların mütalaaya ilişkin beyanlarıyla devam ediyor. Duruşmada savunma yapan Nazlı Ilıcak, “Ben bu cemaatin devleti ele geçirmek için örgütlenmiş bir yapı olduğunu 15 Temmuz öncesinde idrak edemedim” dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün(FETÖ) medya yapılanmasına ilişkin, gazeteci Mehmet Altan, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak’ın da aralarında bulunduğu 5’i tutuklu 6 sanığın istinaf mahkemesinde yargılanmasına devam edildi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2’inci Ceza Dairesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Nazlı Ilıcak, Fevzi Yazıcı, Şükrü Tuğrul Özşengül, Yakup Şimşek jandarmalar eşliğinde cezaevinden getirilirken, Ahmet Altan ise Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi(SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Tutuksuz sanık Mehmet Altan ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

"ZEKERİYA ÖZ O TARİHTE ÖRGÜT ÜYESİ OLARAK BİLİNMİYORDU"

Duruşmada mütalaaya ilişkin beyanı sorulan sanık Nazlı Ilıcak, “Darbeci olmadığımı, FETÖ adına suç işlemediğimi 2 yıldır söylüyorum. Ailecek terör üyeliği kıstaslarına uymadığımı vurguluyorum. Hiçbir somut olguya dayanmayan delilleri çürüttüğümü zannettim ancak ortaya koyduğum deliller, belgeler yok farz ediliyor. Zekeriya öz ile birlikte çekindiği kartopu fotoğrafını dosyaya delil olarak sunulmuş. Zekeriya Öz, o tarihte terör örgütü üyesi olarak bilinmiyordu” dedi.

"HİÇBİR YAYIN KURULUŞUNDA ÇALIŞMADIM"

Fetullahçı Terör Örgütü’ne ait hiçbir yayın kuruluşunda çalışmadığını söyleyen Ilıcak, cemaat bünyesinde olan bir yerde çalışmayı sakıncalı bulduğunu belirterek, “ Tweet atarak FETÖ’yü akladığım iddia ediliyor. Ben FETÖ’nün amacına hizmet etseydim balyoz tutuklularını savunur muydum?” diye konuştu.

Ilıcak, Anayasa Mahkemesi’nce Mehmet Altan hakkında verilen kararın emsal bir karar olduğunu ve kendisine de uygulanmasını isteyerek, “Benim darbeyle de o yapıyla da hiçbir ilişkim yok. Şimdi ben kendi kendime soruyorum ben neden cezaevindeyim? Ben bir kadınım. Bir şeriat devletini neden isteyim. FETÖ üyeliği kıstaslarının hiçbirine uymuyorum. Benim hiçbir eylemim suç değil” ifadelerini kullandı.

"DEVLETİ ELE GEÇİRMEK İSTEYEN YAPI OLDUĞUNU İDRAK EDEMEDİM"

“Ben bu cemaatin devleti ele geçirmek için örgütlenmiş bir yapı olduğunu 15 Temmuz öncesinde idrak edemedim” diyen ılıcak, “FETÖ'nün amacına hizmet etmedim. Bendindar insanlardır diye saygı gösterirken, onlar dini istismar ediyormuş. 2 yıldır terörist, darbeci, casus gibi hak etmediğim isnatlarla karşı karşıya kalmak, kelepçelenerek oradan oraya taşınan bir eşya muamelesi görmek. İşte bütün bunların biriktirdiği bir acı benim gözlerimden akan. Bu haksızlığa son verin. Benim gibi köşe yazarlarının hemen hepsi tahliye oldu. Zaman Gazetesinde yazanlar da dahil. Ben hiç bir suç işlemedim, beraatimi talep ediyorum” dedi.

Duruşmaya verilen aranın ardından, sanık ve avukatlarının mütalaaya ilişkin beyanlarının alınmasıyla devam edilecek.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahmet Altan, Mehmet Altan, Nazlı Ilıcak, Fevzi Yazıcı, Şükrü Tuğrul Özşengül, Yakup Şimşek ve Tibet Murat Sanlıman hakkında Fetullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri iddiasıyla dava açıldı.

İstanbul 26’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi, 16 Şubat 2018 tarihinde davayı karara bağladı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Ahmet Altan, Mehmet Altan, Nazlı Ilıcak, Fevzi Yazıcı, Şükrü Tuğrul Özşengül ve Yakup Şimşek’i, “cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Tutuksuz sanık Tibet Sanlıman hakkında ise beraat kararı verdi.

Karara itiraz eden sanık avukatları davayı İstinaf Mahkemesi’ne taşıdı. İstinaf başvurularını inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2’inci Ceza Dairesi tutuklu sanık Mehmet Altan’ın tahliyesine karar verirken, tutuklu sanıklar Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak, Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek ve Şükrü Tuğrul Özşengül'ün tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı, 21 Eylül’de açıkladığı esas hakkındaki mütalaasında tutuklu sanıklar Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan, Şükrü Tuğrul Özşengül, Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek ve tutuksuz sanık Mehmet Altan hakkında yerel mahkeme tarafından “anayasayı ihlal” suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının onanmasını istedi.

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