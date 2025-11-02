İlik nakli bekleyen lösemili Efe Leo'dan bağış çağrısı

Manisa Barosu'nda çalışan Gizem Çıraklar (35) ile müzisyen Efe Çıraklar'ın (38) tek çocukları Efe Leo, vücudundaki morarmalar ve baş ağrısı nedeniyle geçen ay Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede yapılan tetkiklerde beyaz kan hücrelerinin yüksek çıkması üzerine 6 Ekim'de Efe Leo'ya T hücreli akut lenfoblastik lösemi (T-ALL) tanısı konuldu. Ardından Ankara'daki Lösemili Çocuklar Vakfı'na ait LÖSANTE Hastanesi'nde tedaviye alınan Efe Leo'ya kemoterapi tedavisi verilerek, ilik nakli yapılması kararlaştırıldı. Annesiyle birlikte yaklaşık 1 aydır hastanede tedavi gören Efe Leo, babasıyla haftada bir gün 15 dakika görüşebiliyor.

Aile, çocuklarına uygun donör bulabilmek ve onun gibi olan çocuklara umut olmak için adına sosyal medya hesabı oluşturdu. Efe Leo'nun kemik iliği bağışı çağrısında bulunduğu videolar ile hastanede yemek yiyip, oyunlar oynarken çekilen videolarının yayınlandığı sosyal medya hesabı, kısa sürede 10 bin takipçi sayısına ulaştı. Efe Leo'nun 'Kan vererek kahramanlarım olursunuz' videosu çok sayıda görüntülenme alırken, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Galatasaray Spor Kulübü oyuncuları Eren Elmalı, Metehan Baltacı, Yunus Akgün, Abdülkerim Bardakcı, Günay Güvenç ile Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Burak Yılmaz ve eski milli futbolcular Ümit Karan ve Semih Şentürk ile Manisa Barosu Başkanı Sevgi Başak Yeşil de sosyal medya paylaşımlarıyla Efe Leo'nun kemik iliği bağışı kampanyasına destek oldu.

Gizem Çıraklar, oğluna lösemi tanısı konulunca yıkıldığını belirterek, "Çünkü bilmiyorum tedavisi var mı, çocuğunuzu bir daha görebilecek misiniz ya da ne kadar göreceksiniz, bütün her şeyi sorguladım. Daha sonrasında LÖSEV'le iletişime geçtik. Ambulans ile Ankara'ya getirildik. Burada doktorlarımız hemen Efe Leo'nun kan değerlerini dengeleyecek işlemleri yaptı ve Leo da tedaviye anında cevap verdi. Efe Leo'nun adına bir sosyal medya sayfası oluşturduk. Efe Leo orada, onun gibi bu hastalıkla mücadele eden birçok çocuğa umut aşılamaya çalışıyor. Çok güzel bir kitleye de sahip oldu. Hemen hemen her gün bir yemek videosu çekiyor şu anda. Onun da amacı aslında onun gibi hasta olup yemek yemeyen arkadaşlarını motive etmek, güçlü olmalarını sağlamak. Tanıyı duyunca, bir film şeridi geçti gözümün önünden. Ama şu anda bu hastanenin yüzde 94 lösemiyi iyileştirme oranı var. Bu da bana güç ve umut verdi. İlk haftalar çok zordu. Çünkü 'Bugün son mu görüyorum, bugün son şeyleri mi yiyoruz?' gibi düşünceler çok zorladı beni. Tedavi sürecinde cevap vermesi kadar moral de çok önemli" ifadelerini kullandı.

'EFE LEO'NUN GENETİK İKİZİNİ ARIYORUZ'

Oğulları Efe Leo ve lösemiyle mücadele eden çocuklar için bir kampanya başlattıklarını kaydeden Çıraklar, "18-35 yaş aralığında olan sağlıklı her birey, direkt kan merkezlerine giderek ilik nakli için donör olmak istediğini söylediği takdirde sadece 3 tüp kan vererek tanı almış tüm çocuklara umut olabiliyorlar. O yüzden herkese çağrıda bulunmak istiyoruz. Sadece Efe Leo değil, ilik nakli bekleyen tüm arkadaşları için, 3 tüp kan vererek bir hayat kurtarabilirsiniz. Efe Leo’nun genetik ikizini arıyoruz aslında biz. Leo çok güçlü bir çocuk. Arkadaşlarını çok özledi, buradan çıkınca okuluna gitmek istediğini, balık tutmak istediğini ve maça gitmek istediğini söylüyor" diye konuştu.

'AYIRACAĞINIZ 5 DAKİKA, BÜTÜN ÇOCUKLARA UMUT VE HAYAT OLACAK'

Baba Efe Çıraklar ise oğulları Efe Leo'nun çok enerjik bir çocuk olduğunu söyleyerek, "Normalde her şeyi kontrol edebilen bir yapıdayım. Ama o süreç benim hayatımda hiçbir zaman kontrolünü ele alamadığım bir zamandı. Eşim ve oğlum Ankara'da hastanedeyken ben de 'Dışarda ne yapabilirim' dedim, evet süreç sonunda iyileşecek ama tipi gereği ilik nakli gerekiyordu ve Manisa'da kampanyalar başlattık. Evet, bu süreçte aklımıza gelen hep o çocukların kötü halleri ama halbuki değil. Bir tedavi sürecinde evet, onlar da hayatlarına devam ediyor. Bu süreçte şunu fark ettik; ilik nakli ile ilgili yanlış bir algı var. Bunu da kırmaya çalışıyoruz. Sadece Leo'ya değil aslında, birçok çocuğa donör çıkmış oluyor. İlik nakli üç tüp kanla yapılan bir şey. Daha sonra bu tetkikler olduktan sonra eğer uygun donörseniz yine kan yoluyla donörden alınıyor ve bizim çocuklarımıza nakil yapılıyor. Ayıracağımız bir 5 dakika, aslında bütün çocuklara umut ve hayat olacak" dedi.