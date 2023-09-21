Ilıman iklimler nelerdir, kaça ayrılır? Ilıman iklimlerin özellikleri nedir? Bir yerde uzun süre boyunca yapılan gözlemler neticesinde elde edilen verilerle o coğrafyanın meteorolojik ortalamasının elde edilmesine iklim adı verilmektedir. İlgili coğrafyanın aldığı yağış miktarı, basınç farklılıkları, rüzgarların türleri ve yönleri gibi etkenlerin varlığı bizlere bir bölgenin ikliminin nasıl özellikler gösterdiğini vermektedir. Bunun yanı sıra o bölgenin yer şekilleri, denize olan uzaklığı ve güneş ışınlarının yıl içinde üştüğü açı da iklimi belirlemekte oldukça etkilidir. Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Aşırı sıcak ya da aşırı soğuk özellikler taşımayan ılıman iklimler ya da bir diğer ifadeyle ılıman kuşak iklimleri, dünyanın orta kuşak bölgesinde görülmektedir. Peki, ılıman iklimler kaça ayrılar? Ilıman iklimler hangileri? İşte, tüm detaylar…

Ilıman İklimler Nelerdir?

Dünya nüfusunun büyük bir çoğunluğunun içinde yaşamakta olduğu ılıman iklimler kuşağı, dünyanın orta kuşak olarak isimlendirilen bölgesinde görülen ve dört mevsimin belirgin bir şekilde yaşandığı bir iklim tipi olarak öne çıkmaktadır. Bu bölgelerde yer alan dağlar ve denizlerin oldukça belirleyici olduğu bu iklim tipinde, aşırı sıcak ya da aşırı soğuk hava sıcaklıklarının olmaması dikkat çekicidir.

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Peki, ılıman iklimler kaça ayrılır? Çeşitli iklim özelliklerini bünyesinde barındıran ılıman iklimler; Akdeniz iklimi, ılıman okyanusal iklim, karasal iklim ve step iklimi olarak dört iklim türüne ayrılmaktadır.

Ilıman İklimler Nerede Görülür?

Güneş ışınlarının açılarının yıl boyunca değiştiği, dört mevsimin belirgin olarak yaşandığı, kara ve denizlerin dağılımlarının etkili olduğu ılıman iklimler, dünyanın orta kuşak olarak adlandırılan ve kutup kuşağı ile tropikal kuşak arasında kalan bölgelerde görülmektedir. Ormanlık bölgeler ile tundraların arasındaki bölümde görülen bu iklim türü aynı zamanda dünya nüfusunun neredeyse yarısına ev sahipliği de yapmaktadır.

Ilıman İklimler Özellikleri

Daha önceki ara başlıklarımızda ılıman iklimlerin kendi içinde Akdeniz iklimi, ılıman okyanus iklimi, karasal iklim ve step iklim olmak üzere dört farklı iklim tipine ayrıldığında bahsetmiştik. Şimdi gelin bu 4 iklimin kendine has olan özelliklerini birlikte inceleyelim:

Akdeniz İklimi

İsminden de anlaşılacağı üzere Akdeniz kıyıları boyunca görülen bu iklimde, yazları sıcak ve kurak; kışlar ise ılık ve yağışlı geçmektedir.

Akdeniz ikliminde don olayları ve kar yağışları çok ender görülmektedir.

Yağış rejiminin düzensin olduğu Akdeniz ikliminde, yıllık yağış miktarı 400 ile 600 mm arasında değişmektedir.

Akdeniz ikliminin hâkim bitki örtüsü kızılçam ormanlarından meydana gelmektedir.

Ilıman Okyanus İklimi

Her mevsimin yağışlı olduğu bu iklimde yazlar serin kışlar ise ılık geçmektedir.

Her mevsimin yağışlı olması, bu iklimin hüküm sürdüğü bölgelerde güneşlenme süresinin az olmasına neden olmaktadır.

Ilıman okyanusal iklimin doğal bitki örtüsü ormanlardan meydana gelmektedir.

Günlük ve yıllık farkları bu iklim türünde oldukça düşüktür.

Karasal İklim

Denizlerden uzak ve karaların iç kesimlerinde görülen bir iklimdir.

Doğal bitki örtüsünün bozkır olduğu bu iklimde yıllık yağış miktarı ise 500 ile 600 mm seviyesinde seyretmektedir.

Yazların oldukça sıcak kışların ise soğuk olduğu bu iklimde hem yaz hem de kış mevsimi diğer iklim türlerine oranla daha erken gelmektedir.

Yıllık ortalama sıcaklıklar 3 ile 5 derece arasındadır.

Step İklimi

Orta kuşakta yer alan karaların iç kısmında görülen step ikliminin bir diğer ismi de yarı kurak iklimdir.

Kar yağışı ve don olayları çok fazla görülmektedir.

Yıllık ortalama yağış miktarı 300 ile 400 mm seviyesindedir.

Karasal iklim ile büyük benzerlikler göstermektedir.

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