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        Haberler Gündem 3. Sayfa İlişkileri ortaya çıkmıştı: Kayınvalide ve damat tutuklandı | Son dakika haberleri

        İlişkileri ortaya çıkmıştı: Kayınvalide ve damat tutuklandı

        Televizyon programında kayınvalidesiyle ilişkisi olduğunu söyleyen ve nişanlısına şiddet iddialarıyla gündeme gelen Cuma Doğan, 'Nitelikli tehdit' suçundan tutuklandı. Kayınvalide Güldane Şahin de aynı suçtan tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 15:33 Güncelleme: 16.04.2025 - 15:46
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        İlişkileri ortaya çıkmıştı: Kayınvalide ve damat tutuklandı
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        Bir televizyon programında kayınvalidesi Güldane Şahin ile ilişkisi ortaya çıkan ve nişanlısına şiddet uyguladığı iddia edilen Cuma Doğan tutuklandı.

        'NİTELİKLİ TEHDİT'TEN TUTUKLANDI

        DHA'daki habere göre 'Nitelikli tehdit' suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanan Doğan cezaevine gönderildi.

        ASKER KAÇAĞI ÇIKTI

        Doğan'ın asker kaçağı olduğu da ortaya çıktı. Kayınvalide Güldane Şahin de aynı suçtan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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