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YORUM KURALLARINI OKUDUM

İlişkiyi kurtarmanın yolları nelerdir?

HABERTURK.COM

Kişisel Gelişim Danışmanı ve Renk Uzmanı Hilal İnan, yolunda gitmeyen ilişkiyi kurtarmanın yollarını anlattı

İlişkiyi kurtarmanın yolları

Bir ilişkiye başlarken oluşan heyecanımız, coşkumuz neden bir süre sonra azalıyor?

Aşkın sevgi ile bütünlüğünün olması gerektiğini savunanlardanım. Kişi kendini seviyorsa, içinde sevgi enerjisi varsa âşık olduğunda oluşan duygu, bence kolay kolay bitmez.

Schopenhauer’ın “Aşkın Metafiziği” kitabında da bu konu vurgulanıyor. Günlük hayatta zihinde olmayı kabul ediyoruz. Ancak partnerimizle olan diyalogda zihinden kalbe inmenin ilişkinin sağlığı için önemli olduğunu düşünüyorum.

Zihin devreye girdiğinde geçmişin değerlendirmeleri, suçluluk, pişmanlık, üzüntü, gelecekle ilgili endişe, korku ve kaygı yaşanır. Bu da ilişkiye zarar verir. Anda ise özgürlük, neşe ve hafiflik vardır.

İLİŞKİNİZDE PROBLEMLER VARSA...

İlişkinizde problem varsa ve kurtarılma noktasına geldiyse ilişkinizin swot analizini yapın.

İlişkiyi tehdit eden konu sizin korkularınız mı, kıskançlık mı, dişil eril enerji dengesindeki problem mi, konuşamamak mı? Ya da hepsi mi? İlişkinizin güçlü yanı aşkınız mı?

Dinlemek ilişkilerde çok önemli… Partnerinizi dinliyor musunuz, yoksa o anlatırken ertesi günkü iş toplantınızı mı yoksa akşama yetiştirmeniz gereken yemeği mi düşünüyorsunuz? Gerçekten dinlemek önemli… Yine sır, anda olmak…

İlişkilerde en önemli konu duygu aktarımıdır. Bir kadın eşine tatile gitmek istediğini nasıl söyler? Bu duyguyu nasıl yaratır? Eşinizin görsel, işitsel, kinestetik, iletişim yöntemini biliyor musunuz? Eşinize bir arkadaşınızın sosyal medyadaki tatil fotoğrafını gösterip, ben de gitmek istiyorum dediğinizde nasıl bir duygu yarattığınızı biliyor musunuz?

PARTNERİNİZİN SEVGİ DİLİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?

Partnerinizin sevgi dilini biliyor musunuz? Beş sevgi dilinden hangisi partnerinizin sevgi dili, biliyor musunuz? Siz ona hediye aldığınızda mı, sözlerinizle onayladığınızda mı, nitelikli vakit geçirdiğinizde mi, ona hizmet ettiğinizde, ona özel yemek yaptığınızda mı, ona dokunduğunuzda mı sevgiyi hissediyor? İki taraf da sevgi dilini bilmeli ki sevgisini anlattığında karşısındakine hissettirsin.

ANI BOZMAYIN

Ve en önemlisi ilişkinizde anda olun. Partnerinizle baş başa bir yemeğe çıkın, cep telefonlarınızı kapatın. Sohbet edin. Sorun konuşmayın. Keyifle geçen zaman sonrasında, anda olmanın mutluluğu ile daha sonra konuşabilirsiniz.

O anı bozmayın. Anı hissedin, ona karşı ne hissettiniz. Kızgınlık, öfke, nefret yoktu değil mi? Çünkü bu duygular genelde tetikleyicilerle bilinçaltındaki kayıtların açığa çıkması şeklinde ortaya çıkıyor.

Karşınızdan ne bekliyorsanız onu karşınızdakine verin, size döner hepsi. İlişkinizi “yeniden” diyerek “yeniden” başlatabilirsiniz…

 

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YORUMLAR

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