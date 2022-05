İlk ay hamilelik belirtileri 0:00 / 0:00

Pek çok kadın regli geciktiğinde hamile olup olmadığını anlayabilmek için ya bir gebelik testi yapar ya da jinekoloğuyla görüşür. Buna karşılık her kadın kendinde olan belirtileri doğru yorumlayabilmek için ilk ay hamilelik belirtilerini merak etmektedir. Hamileliğin ilk belirtileri her kadında aynı anda başlayıp aynı şekilde sürmediği için emin olmak her zaman kolay değildir. Bu durum hem regl periyoduna hem de genetik faktörlere göre değişiklik gösterebilmektedir. Bu içeriğimizde sizler için ilk ay hamilelik belirtileri nelerdir, 1 aylık gebelikte neler olur, adet görülür mü gibi konuları ayrıntılı bir şekilde bir araya getirdik. İşte ilk ay hamilelik belirtileri ile ilgili merak edilenler…

İlk Ay Hamilelik Belirtileri

İlk ay hamilelik belirtileri kişiden kişiye değişiklik gösterebilmekle beraber öne çıkan belirtileri sizler için sıraladık;

Belde ani ağrılar,

Halsizlik ve yorgunluk hissi,

Göğüslerin hassaslaşması ve vücutta şişkinlik,

Ani gelen kramplar,

Mide bulantısı ve kabızlık sorunu,

Yiyeceklere ya da kokulara karşı tiksinti ya da aşırı istek,

Psikolojik ani duygu geçişleri,

İdrara çıkma sıklığının artması,

Reglde gecikme ve az miktarda kanama.

Sıralanan bu belirtiler çoğunlukla kişide gebelik ilk ayında ortaya çıkmakla beraber herkeste aynı şekilde oluşmayabilir. Bunların arasında en kesin belirti her zaman reglin gecikmesidir. Diğer belirtiler her kadında farklı şekilde ortaya çıkabilmektedir.

1 Aylık Gebelikte Neler Olur?

Gebelik her kadın için özel bir dönemdir ve pek çok kişi heyecanla hamile kaldığını öğreneceği anı bekler. Bu yüzden özellikle ilk kez anne olacak kişiler 1 aylık gebelikte neler olur diye merak etmektedir. Çünkü kişinin vücudunda aniden ya da zamanla pek çok değişiklik ortaya çıkmaktadır. Gebeliğin başlangıcında vücutta oluşan en temel değişim embriyonun gelişmeye başlamasıdır. İlk 8 hafta hücre bölünmesi ve embriyonun oluşumuyla geçer. Ardında da embriyoda omurganın kol ve bacakların gelişimi gözlenir. Vücudun temelini oluşturan omurganın gelişiminden sonra beyin, göz ve kulakların oluştuğu tespit edilir. Diğer yandan anne adayının da vücudunda pek çok değişim olmaktadır. İlk 1 ayda bile hamile olan kadının vücudunun şişmesi, davranışlarındaki değişimler, yüzü ve ifadesi bile farklılaşmaktadır. İlk 1 ayda karında çok belirgin bir şişkinlik olmadığı için dışarıdan anlaşılmasa da pek çok kişi gebe olan kişide değişimleri fark etmektedir.

İlk Ay Gebelikte Adet Görülür Mü?

Hamilelik şüphesi içinde olanların çoğu ilk ay gebelikte adet görülür mü diye sorgulamaktadır. Ancak aslında gebeliğin oluşumuyla kadının regl dönemi bir süreliğine durmuştur ve regl olunmaz. Buna karşılık bazı kadınlarda embriyonun rahme yerleşmesiyle ilgili olarak lekelenme ve kanama ortaya çıkabilir. Bu kanamanın regl ile karıştırılmaması gerekir.

1 Aylık Hamilelik Ultrasonda Belli Olur Mu?

Hamile olduğunu öğrenen anne adayı merak içinde 1 aylık hamilelik ultrasonda belli olur mu diye düşünür. Gebeliğin başlangıcını gösteren kesenin görünmesi kişiden kişiye göre değişiklik gösterebilmektedir. Genelde altıncı hafta ile beraber kesenin net bir şekilde görünmeye başladığını söylemek mümkündür.

İlk Ay Gebelikte Kanama Olur Mu?

İlk ay gebelikte kanama olur mu olmaz mı diye toplumda çok fazla tartışılmaktadır. Herkeste kanama olmamakla beraber bazı kadınlarda embriyonun rahme yerleşmesi esnasında kanama görülebilir. Ancak bu kanamaların miktarı fazla değildir.