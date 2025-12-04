Habertürk
Habertürk
        İLK FİNALİST BELLİ OLDU! MasterChef kim kazandı? 4 Aralık Perşembe MasterChef'te ilk finalist kim oldu?

        MasterChef'te şef ceketleri sahibini buldu. Şef ceketini alarak son 4'e kalan Çağatay, Sezer, Özkan ve Hakan büyük finale kalabilmek adına kıyasıya bir mücadele içine girdi. Yarışmacılar, 3 farklı et restoranı konseptinde yemek yaptı. MasterChef'in yeni bölümünde şefler yarışmacılardan, bir başlangıç, bir ana yemek ve bir tatlı yapmasını istedi. İki etabın sonunda en çok puanı alan yarışmacı ilk finalist oldu. Peki, "4 Aralık MasterChef'te ilk finalist kim oldu?" İşte 4 Aralık Perşembe MasterChef Türkiye'de ilk finalist...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2025 - 20:07 Güncelleme: 05.12.2025 - 00:20
        1

        MasterChef Türkiye'de ilk finalist belli oldu. Yarışmada final için geri sayım sürerken, yarışmacılar finalist olabilmek adına hafta boyunca tezgah başında tüm hünerlerini sergileyecek. MasterChef'te ilk finalist, şeflerin değerlendirmelerinin ardından iki etaplı finalin ardından belli oldu. Peki, "MasterChef kim kazandı? 4 Aralık Perşembe MasterChef'te ilk finalist kim oldu?" İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        2

        MASTERCHEF'TE İLK FİNALİST KİM OLDU?

        Masterchef'te ilk finalist Özkan oldu.

        3

        MASTERCHEF'TE ŞEF CEKETİNİ KAZANAN YARIŞMACILAR

        Çağatay

        Sezer

        Özkan

        Hakan

        4

        MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

        MasterChef'te şef ceketi alamayan, Gizem, Sümeyye, Barış, Mert elenerek yarışmaya veda etti.

