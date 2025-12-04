MasterChef'te ilk finalist belli oldu! 4 Aralık MasterChef kim kazandı, ilk finalist kim oldu?
MASTERCHEF'TE İLK FİNALİST KİM OLDU?
Masterchef'te ilk finalist Özkan oldu.
MASTERCHEF'TE ŞEF CEKETİNİ KAZANAN YARIŞMACILAR
Çağatay
Sezer
Özkan
Hakan